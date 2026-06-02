El grupo socialista acusa a Carrasco de falta de compromiso con la educación pública en Castelló

El grupo municipal socialista ha denunciado el “continuo silencio” de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ante una huelga educativa en la Comunitat Valenciana que ya encara su cuarta semana y que mantiene movilizados a docentes, familias y alumnado en defensa de una educación pública digna, con más recursos, mejores condiciones laborales y una apuesta firme por la enseñanza en valenciano.

La portavoz del PSPV en el Ayuntamiento, Patricia Puerta, lamenta que, durante todo este conflicto, Carrasco “haya sido incapaz de posicionarse de forma decidida al lado del profesorado castellonense, mediar en defensa de las familias de la ciudad o reclamar a la Generalitat soluciones para mejorar las condiciones de trabajo en los centros educativos”.

Los socialistas, además, han subrayado su respaldo a la propuesta planteada por organizaciones educativas para que el dinero que la Generalitat no ha destinado al pago de nóminas del profesorado durante la huelga “no se convierta en un ahorro presupuestario, sino que sea reinvertido íntegramente en mejorar las condiciones laborales del personal docente, reforzar plantillas, modernizar infraestructuras y dotar de más recursos a los centros educativos”.

"No mire para otro lado"

Puerta espera que “la alcaldesa también lo apoye y no mire para otro lado”, como, según recuerda, ocurrió en el pleno del Ayuntamiento de la pasada semana, con docentes llenando el salón de plenos, donde se interpeló directamente a la alcaldesa sobre su posición ante unas movilizaciones que denuncian el deterioro progresivo de la educación pública.

“Begoña Carrasco acostumbra a reivindicar con orgullo que sus hijas estudian en la escuela pública, y nos parece bien. Pero la educación pública no puede ser una etiqueta que se exhibe cuando conviene; debe ser un compromiso que se demuestra cuando toca defenderla”, señala la portavoz socialista.

Para el PSPV de Castelló resulta especialmente grave el doble discurso que atribuyen a la alcaldesa, al considerar que públicamente intenta trasladar cercanía con la escuela pública mientras, en reuniones municipales, expresa su malestar porque la huelga le perjudica personalmente al no poder llevar con normalidad a sus hijas a clase.

"Exige hechos"

Desde el PSOE de Castelló recuerdan que la defensa de la educación pública “exige hechos y no declaraciones vacías”. Por eso reprochan al gobierno de PP-Vox su falta de ambición educativa, la paralización de inversiones vinculadas al Pla Edificant, la ausencia de nuevos proyectos educativos en la ciudad y la falta de respuesta ante problemas urgentes como las altas temperaturas en las aulas y la necesidad de climatizar adecuadamente los centros.

“El Ayuntamiento de Castelló debe decir alto y claro de qué lado está: del silencio cómodo del PP o de la educación pública, en valenciano, de calidad y de las reivindicaciones legítimas de profesorado y familias”, ha criticado Puerta.

El grupo municipal socialista exige a Begoña Carrasco que “abandone la ambigüedad, defienda públicamente a la comunidad educativa de Castelló y ejerza como alcaldesa de una ciudad comprometida con una escuela pública fuerte, inclusiva, bien financiada y preparada para los retos del presente y del futuro”.