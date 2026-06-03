Programación municipal
Más de 250 actividades de verano llegan a las playas y los barrios de Castelló: deporte, ejercicios taoístas y eclipse de sol
Se desarrollarán de junio a septiembre
Las playas Castelló acogen desde este lunes actividades dirigidas a todo tipo de público e impulsadas por el Ayuntamiento de Castelló con el objetivo de dinamizar el litoral castellonense durante la temporada estival, así como los diferentes barrios de la ciudad. Estos más de 250 actos están dirigidos a todos los públicos y buscan fomentar un verano activo, saludable y participativo tanto para vecinos como para visitantes y a los que hay que sumar las acciones organizados en los chiringuitos, según han afirmado este miércoles los concejales de Turismo, Medio Ambiente y Deportes, Arantxa Miralles, Gonzalo Romero y Maica Hurtado respectivamente.
En el marco de esta iniciativa, la playa del Serradal, que será slow, contará durante todo el verano con una programación estable de actividades al aire libre orientadas al bienestar. Desde junio y hasta septiembre se celebrarán sesiones de ejercicios taoístas todos los miércoles, de 8:00 a 9:30 horas, junto a la biblioteca de la playa, mientras que los lunes, en el mismo horario, tendrán lugar sesiones de Chi kung. Ambas propuestas serán gratuitas y estarán dirigidas a promover hábitos de vida saludables y el equilibrio entre cuerpo y mente en un entorno privilegiado junto al mar.
Por su parte, la concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad pondrá en marcha este verano una campaña de concienciación ambiental en las playas del litoral norte para fomentar el conocimiento, el cuidado y la conservación del ecosistema costero. La iniciativa se desarrollará durante los fines de semana, desde el 27 y 28 de junio hasta el 5 y 6 de septiembre, y contará con una carpa informativa y educativa que se instalará en un total de 10 ubicaciones distribuidas entre las playas del Pinar, Gurugú y Serradal.
Mantenimiento físico
Y, por otro lado, el Patronato de Deportes pondrá en marcha este verano una nueva programación de actividades deportivas en las playas de la ciudad y cuya oferta se desarrollará principalmente entre el 1 de julio y el 31 de agosto e incluye cursos de voleibol en la playa dirigidos a población infantil y juvenil de entre 10 y 16 años, que tendrán lugar en la playa del Gurugú, frente al Mercantil, los lunes y miércoles o martes y jueves, en dos turnos horarios: de 18.00 a 19.15 horas y de 19.15 a 20.30 horas, con un precio de 40,60 euros.
🟦 BLOQUE 1 | LAS CLAVES
- Deporte al aire libre
- Actividades familiares
- Planetario y divulgación científica
- Cine de verano
- Campañas medioambientales
- Música en chiringuitos
- Playas accesibles y sostenibles
🟨 BLOQUE 2 | QUÉ VA A ENCONTRAR EL PÚBLICO
La programación de verano del Grau de Castelló reúne una oferta variada de actividades para disfrutar del litoral durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre.
Actividades destacadas
- 🧘 Chi kung
- ☯️ Ejercicios taoístas
- 💪 GAP
- 💃 Ritmos
- 🌊 Entrenamiento funcional acuático
- 🏃 StayONfit
- 🔭 Planetalleres
- 🎬 Cine de verano
- ♻️ Campañas de concienciación ambiental
- 🎶 Música en chiringuitos
🟩 BLOQUE 3 | TRES PLAYAS, UN VERANO LLENO DE PLANES
📍 Playa del Pinar
- Actividades deportivas
- Campañas medioambientales
- Cine de verano
- Entrenamiento funcional acuático
- StayONfit
📍 Playa del Gurugú
- GAP
- Ritmos
- StayONfit
- Campañas de sensibilización ambiental
📍 Playa del Serradal
- Chi kung
- Ejercicios taoístas
- Actividades de bienestar
- Campañas ambientales
📍 Planetario
- Planetalleres infantiles
- Observación solar
- Conferencias
- Ciclo de ciencia ficción
🟪 BLOQUE 4 | PLAYAS CON CALIDAD, SERVICIOS Y ACCESIBILIDAD
✅ Certificaciones y reconocimientos
- Bandera Azul
- Q de Calidad Turística
- S de Sostenibilidad Turística
- Certificación Ecoplayas
- Sistemas de gestión ambiental EMAS e ISO
- Certificación UNE de Accesibilidad Universal
🛟 Servicios disponibles
- Socorrismo y salvamento
- Duchas y lavapiés
- Aseos públicos
- Zonas deportivas
- Chiringuitos y restauración
- Paseo marítimo y carril bici
- Playas sin humo
♿ Accesibilidad
- Flexipasarelas
- Sillas anfibias
- Oruga eléctrica
- Zonas de sombra adaptada
📚 Biblioplayas
- Préstamo de libros
- Prensa en distintos idiomas
- Juegos de mesa
- Información turística y de actividades
🟧 BLOQUE 5 | PROGRAMACIÓN POR MESES
☀️ JUNIO
Arranque del verano con bienestar, ciencia y medio ambiente
- Chi kung y ejercicios taoístas en la Playa del Serradal
- Planetalleres en el Planetario
- Actividades de observación solar
- Propuestas especiales vinculadas al eclipse
- Campañas de concienciación ambiental
🌴 JULIO
Mes fuerte de la programación estival
- Refuerzo de actividades deportivas en playas
- Talleres infantiles y familiares
- Propuestas culturales y científicas en el Planetario
- Cine de verano en distintos espacios
- Acciones ambientales en el litoral
🌊 AGOSTO
Continúa el verano más activo
- Programación deportiva estable
- Nuevos Planetalleres
- Actividades familiares
- Cine y ciencia ficción
- Más campañas medioambientales
🍂 SEPTIEMBRE
Cierre del verano con actividades de bienestar
- Chi kung y ejercicios taoístas
- Campañas ambientales
- Cine
- Actividades en Serradal, Pinar y Gurugú
🟥 BLOQUE 6 | TALLERES Y ACTIVIDADES DEL PLANETARIO
🔭 Propuestas destacadas
- Mujeres en la astronomía
- Del arte a las estrellas
- La Tierra desde el espacio
- La mujer en la ciencia y la biodiversidad
🚀 Además
- Observaciones solares
- Conferencias divulgativas
- Actividades especiales sobre eclipses
- Ciclo de ciencia ficción con títulos como:
- Polizón
- The Martian
- Ad Astra
Algunas actividades requieren inscripción previa gratuita a través de Eventbrite.
🟫 BLOQUE 7 | MÚSICA DURANTE TODO EL VERANO
Los chiringuitos del litoral contarán con programación musical durante toda la temporada estival.
📲 Dónde consultarla
- Redes sociales de ADEPLA
🟦 BLOQUE 8 | IDEA FUERZA / CIERRE
Castelló convierte sus playas en un gran espacio de encuentro veraniego, combinando:
- ocio
- deporte
- cultura
- sostenibilidad
- divulgación científica
- propuestas para toda la familia
Además, se celebrará la campaña de mantenimiento físico, con sesiones de aquafitness en la playa del Gurugú, en el Punto Bebé, los lunes, miércoles y viernes, de 09.00 a 10.00 horas, ésta con un precio de 34,61 euros para los dos meses. La programación se completa con la piscina de verano del Pinar, que permanecerá abierta del 20 de junio al 6 de septiembre, de 11.30 a 20.00 horas, con entrada diaria de 2,74 euros y diferentes modalidades de abonos individuales y familiares.
La edila ha señalado que, además de las actividades con inscripción, se han programado sesiones deportivas saludables y recreativas gratuitas, sin necesidad de inscripción previa, que se desarrollarán del 1 de julio al 31 de agosto, de lunes a viernes. En concreto, se ofrecerán clases de GAP en la zona Gurugú-Mercantil los lunes, miércoles y viernes de 7.50 a 8.50 horas, y entrenamiento funcional acuático en el Planetario los martes y jueves en ese mismo horario.
Por las tardes, se impartirá StayONfit en el Planetario los lunes, miércoles y viernes de 19:15 a 20:15 horas, y en el Gurugú-Mercantil los martes y jueves en la misma franja. Además, habrá sesiones de ritmos en el Gurugú-Mercantil los lunes, miércoles y viernes de 20.30 a 21.30 horas, y en el Planetario los martes y jueves en ese mismo horario, completando así una oferta variada de actividad física en el litoral.
Magia en los barrios
Además, los barrios volverán a llenarse de vida este verano gracias a las distintas campañas dinamizadoras impulsadas por el Ayuntamiento para fomentar la participación ciudadana y la convivencia. Entre las iniciativas previstas destacan Magia en los Barrios, que llevará espectáculos de ilusionismo a 12 barrios de la ciudad; A l’estiu tot lo món viu, con nueve actuaciones culturales que incluyen bailes regionales, rondallas y una obra de teatro; así como el cine de verano, con un total de nueve sesiones, de las cuales 6 se celebrarán en distintos barrios y tres en la playa.
Finalmente, con motivo de la programación especial en torno al próximo eclipse total de Sol visible desde Castelló, el Planetario ha diseñado un programa de actividades divulgativas y culturales que incluye talleres, conferencias, observaciones y sesiones especiales. El objetivo es acercar este fenómeno astronómico al público general a través de propuestas de carácter educativo y participativo durante los meses de verano.
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