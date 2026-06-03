Campeonato de golf a beneficio de la Asociación de Fibromialgia de Castelló

La concejalía de Salud Pública ha presentado este miércoles una nueva edición del Campeonato de Golf Benéfico, que tendrá lugar el próximo domingo 21 de junio en las instalaciones del Club de Golf Costa de Azahar. La recaudación del evento se destinará a la Asociación de Fibromialgia de Castellón (AFCAS), bajo el lema Un golpe al dolor invisible.

El torneo reunirá a jugadores de primera y segunda categoría en una jornada en la que el deporte, la solidaridad y la concienciación social serán los principales ejes. El objetivo de esta iniciativa es respaldar la labor que desarrolla AFCAS en favor de las personas afectadas por fibromialgia y otras patologías asociadas, así como contribuir a dar visibilidad a una enfermedad que afecta a miles de personas y que, en muchos casos, sigue siendo poco conocida por la sociedad.

El edil responsable del área, Luciano Ferrer, ha destacado “la importancia de promover actividades que combinen deporte y compromiso social. Este campeonato es una oportunidad para demostrar que el deporte también puede ser una herramienta de solidaridad y sensibilización. Queremos dar visibilidad a quienes conviven con la fibromialgia y respaldar el importante trabajo que realiza AFCAS acompañando y apoyando a las personas afectadas y a sus familias”.

Por su parte, la presidenta de AFCAS, Mª Dolores Pérez, ha agradecido la implicación del Ayuntamiento y de las entidades colaboradoras asegurando que “la fibromialgia es una enfermedad invisible que condiciona profundamente la vida de quienes la padecen. Iniciativas como esta no solo nos ayudan a seguir desarrollando nuestros programas de atención y apoyo, sino también a sensibilizar a la sociedad sobre una realidad que necesita mayor comprensión y reconocimiento”.

La competición contará con premios para los participantes: los primeros clasificados recibirán vales por valor de 150 euros, los segundos de 100 euros y los terceros de 50 euros, todos ellos canjeables en comercios minoristas de Castelló adheridos al Portal del Comerciante. Además, durante la jornada se realizarán diversos sorteos entre todos los inscritos.

Las personas interesadas en obtener más información o formalizar su inscripción pueden contactar con el Club de Golf Costa de Azahar a través del teléfono 964 280 979 o del correo electrónico info@golfcostadeazahar.com.