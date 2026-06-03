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La fecha de apertura, el horario, los precios y dónde comprar los abonos de la piscina del Pinar de Castelló

El recinto es municipal y lo gestiona el Patronato Municipal de Deportes

Imagen de archivo de la piscina del Grau de Castelló.

Imagen de archivo de la piscina del Grau de Castelló. / GABRIEL UTIEL BLANCO

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Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

El Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento ya lo tiene todo preparado para aperturar la piscina del Pinar del Grau de Castelló, del 20 de junio al 6 de septiembre y en un horario en julio de 9.45 a 20.15 horas y en junio, agosto y septiembre, de 10.45 a 20.15 horas.

De esta forma, los interesados en adquirir un abono para poder refrescarse este verano en la piscina de 25 x 12 metros y una profundidad entre 1,10 y 2,35 metros podrán hacerlos a partir del 10 de junio en las oficinas del Patronato de Deportes (calle Columbretes) y en la piscina Emilio Fabregat del Grau, si bien los niños pagan desde los cuatro años ya que el recinto cuenta con una zona para los más pequeños con un aforo de 45 personas. La zona de la piscina para adultos tiene una cabida para 157 personas. También ha reservas para escoletes d'estiu.

Todos los precios

En cuanto a los precios, la entrada diaria general es de 2,74 euros y el abono individual es el siguiente: del 20 de junio al 6 de septiembre, los empadronados tendrán que pagar 31,31 euros; y los no empadronados, 42,27 euros. Para el carnet mensual (30 días naturales seguidos), el precio para los empadronados es de 14,51 euros; para los que no lo están, 19,59 euros; y para las personas en situación de desocupacion empadronadas en Castelló, 7 euros.

Noticias relacionadas y más

En relación al abono familiar (solo los empadronados) y con carnet de temporada, el titular pagará 31,31 euros; la segunda y tercera persona adulta, 28,18 euros; la segunda y tercera persona mejor o con discapacidad, 26,62 euros; y el cuarto miembro, 14,51 euros. Con el carnet del mes; el titualr abonará 14,51 euros; el titular en situación de desempleo, 7 euros; la sgunda y tercera persona adulta, 13.06 euros; la segunda y tercera persona menor o con discapacidad, 12,33 euros; y el cuarto miembro, 11,61 euros.

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