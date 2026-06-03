Las inversiones anunciadas por la Generalitat en los presupuestos para Castelló que, según Compromís, "evidencian una legislatura perdida”

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló ha criticado las inversiones anunciadas por la Generalitat Valenciana para la ciudad y ha advertido de que confirman “tres años perdidos para Castelló” y la falta de compromiso real del gobierno de PP y Vox con las principales necesidades de la capital de la Plana.

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha señalado que los proyectos incluidos en las previsiones presupuestarias “están muy lejos de las necesidades reales de la ciudad y, en muchos casos, se limitan a anuncios o trámites previos sin ninguna garantía de ejecución”.

En materia educativa, Garcia ha lamentado que la Generalitat siga sin dar respuesta a la necesidad de ampliar la oferta de Formación Profesional en Castelló. “Hace años que se habla de la ampliación del IES Vicent Castell y hace años que todos los grupos políticos coincidimos en la necesidad de actuar. De hecho, a propuesta de Compromís, el conjunto del pleno del Ayuntamiento aprobó una declaración institucional reclamando esta ampliación. Hoy, después de todo este tiempo, lo único que anuncian son recursos para empezar a redactar un proyecto”, ha explicado.

Según Garcia, “se han llenado la boca hablando de potenciar la Formación Profesional, pero la realidad es que no han impulsado ninguna gran actuación pública para aumentar las plazas y adaptar las infraestructuras a las necesidades actuales”. En este sentido, ha criticado que el gobierno valenciano “parece más preocupado por llegar a las próximas elecciones con una maqueta bajo el brazo que por ejecutar las inversiones que necesita la ciudad”.

Compromís también ha denunciado la paralización de otras infraestructuras educativas estratégicas, como los conservatorios, de los que “no hay noticias, ni calendario ni compromisos claros”.

No obstante, Garcia ha centrado sus críticas en la situación del nuevo Hospital General Universitario de Castellón. “Lo más escandaloso es lo que está pasando con el nuevo Hospital General. Necesitamos una infraestructura moderna, ambiciosa y adaptada a las necesidades asistenciales actuales. Pero lo que nos encontramos es una reducción drástica de las inversiones anunciadas”, ha denunciado.

"Auténtica estafa"

El portavoz de Compromís ha recordado que el proyecto se presentó inicialmente con una inversión cercana a los 600 millones de euros, mientras que ahora la previsión plurianual anunciada por la Generalitat es de solo 141 millones. “Hablamos de una cuarta parte de lo que se anunció. Evidentemente, estamos ante una auténtica estafa que demuestra que este gran proyecto no es una prioridad para el gobierno del Partido Popular y Vox”, ha afirmado.

Garcia ha defendido que Castellón necesita “un hospital transformador, con habitaciones individuales y adaptado a los estándares asistenciales del siglo XXI”, y ha lamentado que “después de tres años de gobiernos del PP, lo único que se ha conseguido es retrasar decisiones y aplazar inversiones imprescindibles”.

Finalmente, el portavoz de Compromís ha criticado el papel de la alcaldesa ante esta situación. “Mientras las inversiones no llegan y los grandes proyectos se recortan, la señora Carrasco calla y no defiende los intereses de Castelló. Una vez más, antepone los intereses del Partido Popular a los intereses de la ciudad”, ha concluido.