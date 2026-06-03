Horario y lugar del novedoso mercadillo artesanal del III Festival del Viento de Castelló

Los comercios del Grau han organizado un mercadillo artesanal con motivo del III Festival del Viento que tendrá lugar este fin de semana y en el que participarán una decena de establecimientos que ofrecerán bisutería y complementos, bordados, artículos infantiles y zonas de juegos y pintacaras. Así lo ha explicado la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, quien ha destacado que este punto de encuentro será un atractivo más para visitantes y familias.

Así, la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, quien ha destacado la importancia de dinamizar el comercio, ha explicado que este recintoo se instalará en la zona del aeroclub, en concreto en el espacio que ocupaba la terraza del antiguo restaurante y que el horario será de 10.00 a 22.00 horas.

En este mismo sentido se ha pronunciado Giner, al poner en valor la dinamización económica "que empieza por lo más cercano, por las tiendas y negocios del Grao, que van a poder exponer sus productos durante este fin de semana donde se esperan miles y miles de visitantes”. "Además de la oferta comercial y artesanal de los comercios del Grau, habrán casetas dedicadas a la venta de merchandising del Festival del Viento y venta de cometas y otros productos para niños”, ha resaltado Miralles.

Finalmente, la teniente de alcalde del Grau ha dicho que desde el equipo de gobierno municipal, "una vez más mostramos nuestro apoyo incondicional a un sector tan importante como es el comercio del Grau, tal y como hacemos durante el resto del año, yendo de la mano de los comerciantes, para impulsar diferentes campañas como las de Navidad, Halloween o el Primavera Market, favoreciendo la dinamización económica y la generación de empleo”.

Hay que recordar que el III Festival Internacional del Viento reunió a cerca de 50.000 personas el pasado año y permite mostrar las cometas en un marco único como son "el entorno de nuestras fantásticas playas, el remodelado paseo marítimo de la avenida Ferrandis Salvador y nuestro aeroclub”.