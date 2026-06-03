Acordonan varias plazas del párking Santa Clara de Castelló con cinta de la Policía Local

El grupo municipal socialista de Castelló ha reclamado al gobierno de Begoña Carrasco garantías y explicaciones sobre la seguridad del aparcamiento subterráneo de Santa Clara después de comprobar el acordonamiento por parte de la Policía Local de varias plazas de aparcamiento en la primera planta del estacionamiento situado bajo el mercado provisional.

La portavoz socialista, Patricia Puerta, ha mostrado su preocupación por una situación que afecta a una infraestructura especialmente sensible, al tratarse de un aparcamiento subterráneo de tres plantas ubicado bajo las instalaciones provisionales del Mercado Central, y sobre la que, denuncia, el ayuntamiento no ha ofrecido ninguna explicación pública. “Cuando hablamos de seguridad, de una instalación subterránea y de una actuación realizada por la propia Policía Local, lo mínimo exigible es información, transparencia y tranquilidad para la ciudadanía”, ha señalado Puerta.

Desde el PSPV recuerdan que ya en febrero alertaron sobre posibles afecciones derivadas de las obras del mercado provisional y preguntaron expresamente por el apuntalamiento del techo del estacionamiento público de Santa Clara, precisamente por las implicaciones que podía tener sobre la seguridad de la instalación.

“La preocupación no nace ahora. Ya advertimos de la necesidad de máxima claridad sobre cualquier actuación relacionada con este aparcamiento. Hoy esa inquietud aumenta al comprobar que existen plazas inutilizadas, en una zona utilizada además por los mercaderes para estacionar sus furgonetas, y que nadie desde el gobierno municipal haya comentado los motivos”, añade Patricia Puerta.

Grietas en pilares

A ello se une la presencia de grietas en algunos de los pilares de la segunda planta de las instalaciones, “por lo que creemos que sería necesario que se den todas las explicaciones”, recalca Puerta.

Grietas en las columnas del aparcamiento de Santa Clara. / PSPV

La portavoz socialista insiste en que el PSOE no busca generar alarma, sino exigir la información y las garantías necesarias en un asunto que afecta tanto a la seguridad de usuarios, comerciantes y trabajadores como al funcionamiento diario del mercado provisional. “Si existen medidas preventivas, limitaciones de uso, informes técnicos o actuaciones vinculadas a las obras, los vecinos y vecinas tienen derecho a conocerlas. Lo que no puede hacer el gobierno de Begoña Carrasco es gestionar un asunto relacionado con la seguridad desde el silencio”, apunta.