Polémica por un toldo en las instalaciones deportivas Gran Vía: cuando llueve se mojan y cuando sale el sol "se achicharran"

La falta de un toldo que voló a mediados del mes de febrero como consecuencia de los fuertes vientos trae de cabeza tando al gestor del bar municipal de las instalaciones deportivas Gran Vía como a sus clientes. Y es que, desde que el techado no existe, este periódico ha podido saber que cada vez es menor el número de gente que acude a este local para sentarse en su terraza, ocasionando pérdidas económicas a la persona que resultó adjudicataria de la actividad. El problema radica también en las escasas dimensiones del interior del bar y en que los clientes tienen que permanecer en la terraza que puede resultar un problema porque cuando llueve se mojan y cuando hace sol, como estos días, "se achicharran", por lo que muchas veces se van a otro bar.

Pese a que el perito fue hace unos días a valorar la situación, las dependencias siguen igual, por lo que la concejala de Deportes, Maica Hurtado, ha detallado en declaraciones a Mediterráneo que el Ayuntamiento de Castelló ha realizado un proyecto para instalar una marquesina de obra "dentro de poco, con el fin de que la instalación esté como tiene que estar y en las mejores condiciones".