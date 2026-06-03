Urbanismo
Así será la primera fase del Censal Parc de Castelló que quieren construir seis empresas
Las obras podrán comenzar tras el verano
La primera fase del Censal Parc, el recinto más grande de la ciudad cuando esté completamente finalizado, avanza con las cinco ofertas para desarrollar el proyecto que han presentado seis empresas (las locales Durantia --Simetría--, Nealis (antes grupo Gimeno) y Jujosa en UTE con Pavasal además de la catalana ACSA Obras e Infraestructuras y Agricultores de la Vega de Valencia) y que optan a comenzar los trabajos urbanísticos tras el verano.
Ahora, el proceso administrativo antes de la adjudicación definitiva, según ha podido saber el periódico Mediterráneo, pasa por la realización de un informe sobre estas cinco ofertas (explican cómo acometerán las obras y con qué medios materiales y humanos cuentan) por parte de los técnicos municipales y que puede prolongarse por espacio de un mes para, luego, abrir el sobre con la oferta económica que también contempla los criterios sociales. Después de la propuesta de adjudicación, la firma que resulte elegida deberá presentar los avales, así como los estudios de seguridad, salud en el trabajo y gestión de residuos antes de la firma definitiva del contrato. Tras estos trámites, las obras podrían empezar tras el verano y la primera fase a disposición de los castellonenses en el primer semestre de 2027 porque tiene un plazo de ejecución de diez meses.
Esta fase, de 38.348 metros cuadrados (los primeros de los 122.000 del total), discurrirá junto a la calle Fernando el Católico y contará con usos principalmente cotidianos como una zona infantil con una tirolina y toboganes; un espacio biosaludable con mobiliario de gimnasia para mayores; un parque de aventuras para jóvenes y adolescentes con fuentes y pérgolas; una pradera con un quiosco y zona de picnic; otras praderas de juegos y una plaza de acceso y juegos del agua con géiseres entre el camí Almalafa y las calles Carcagente y Fernando el Católico. Una de las principales atracciones de esta fase será una naranja de 8 metros de alto y 17 de ancho con juegos en su interior.
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