El motivo lúdico por el que se reunirán 14 consulados en Castelló

Castelló acogerá este domingo una nueva jornada de la Mesa Consular en el parque Ribalta y que reunirá a 14 consulados de diferentes nacionalidades, como Bulgaria, Brasil o Colombia, asociaciones y colectivos vinculados a la convivencia social e intercultural en una cita lúdico-festiva y de atención ciudadana.

El concejal de Convivencia Social e Interculturalidad, Vicent Sales, ha destacado que esta iniciativa permitirá que los consulados “visiten el corazón de la ciudad” para atender consultas, acercar información y facilitar gestiones a la ciudadanía de origen extranjero. Además, contará con 14 estands informativos, 23 actuaciones folclóricas, muestras artesanales, un pasacalle y una paella popular como cierre de la programación.

El edil ha señalado que “esta jornada es mucho más que un servicio administrativo. Será un día de ciudad”. En este sentido, ha añadido que “cuando compartimos espacio, cuando ponemos cara a quien vive a nuestro lado y cuando escuchamos historias distintas a la nuestra, rompemos barreras que muchas veces no son más que desconocimiento”.

Por su parte, los representantes de los participantes, han agradecido “la sensibilidad que muestra el Ayuntamiento de Castellón en el acogimiento de las personas migrantes” y han señalado que “esta jornada es una forma de integración y de dar a conocer el mundo migrante en la ciudad de Castellón, porque cuando se conoce a la gente se facilita la integración”.

“Castellón sigue demostrando que es una ciudad diversa, abierta e integradora que apoya a todas las culturas”. Además, ha puesto en valor que “estas jornadas crean puentes culturales entre nuestras regiones y enriquecen el tejido cultural”, han afirmado.

Recorrido del desfile

El desfile arrancará desde el parque Ribalta y recorrerá algunas de las principales calles del centro de la ciudad, pasando por la Puerta del Sol y regresando por la avenida Rey Don Jaime hasta finalizar nuevamente en el punto de inicio.

Sales ha recordado que “el Ayuntamiento de Castellón trabaja de manera continuada con el Cuerpo Consular presente en la ciudad” y ha recordado que fruto de esa colaboración nació la Mesa Consular, “un espacio estable de coordinación en el que participan los consulados de todas las nacionalidades que conviven en nuestra ciudad”.

En este sentido, Sales ha puesto en valor que la Mesa Consular “es un instrumento de gestión real que nos permite identificar necesidades, articular respuestas y poner en valor la contribución que hacen a Castellón sus vecinos y vecinas de origen extranjero”.

Uno de los resultados de esta colaboración son los consulados itinerantes, a través de los cuales el Ayuntamiento cede dependencias municipales a los consulados para que puedan realizar trámites oficiales directamente en Castelló.