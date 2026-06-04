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Llegan las altas temperaturas a Castelló: cómo y dónde guardar el vino en verano
La Asociación Enológica de la capital de la Plana cumple 30 años
Ya han pasado 30 años desde que el 28 de noviembre de 1996 naciera la Asociación Enológica de Castelló que en la actualidad cuenta con 80 socios y con el objetivo de impulsar la educación y la cultura del vino en la capital de la Plana. Amantes de estos caldos, los miembros de la entidad trabajan por la promoción de los vinos y han logrado posicionar a la asociación como líder que posiciona a los vinos como motor cultural, económico y social además de promover una viticultura responsable y un consumo consciente del vino, según ha explicado su presidente, Vicente Marín, al periódico Mediterráneo.
Y es que estos castellonenses amantes del vino, lo valoran como un patrimonio cultural que conecta a las personas con la historia, el territorio y las tradiciones de las regiones, además de destacar las diferentes viñas que existen en la provincia. Por este motivo, en sus reuniones defienden el estudio de la enología, realizan formación, profundizan en las técnicas de análisis sensoriales de los vinos, recaban información al respeto y difunden la información entre los asociados y el público en general, además de realizar diversas actividades como catas, visitas a bodegas o conferencias.
Pero, ¿cuál es el secreto de un buen vino? Esta duda la despeja el propio Marín con una simple idea: "lo principal es el gusto de cada persona porque, aunque hay calidades de los vinos, lo más importante es que te gusta o no te gusta".
En cuanto a la forma de catarlo, este especialista destaca que las tres fases para probar un vino son el color, la olfativa y el gusto. En cuanto a la primera, se centra en apreciar la capa y los tonos de los caldos y ver si es más joven o más viejo. La olfativa se basa en lo que a cada uno le expresa una vez se lleva al olfato y permite detectar la fruta madura o si más vede (en el caso de que sea más joven) y, finalmente, el gusto que permite disfrutar de las notas de madera (con más años de elaboración), más tostado o más fresco y afrutado (más joven).
¿Dónde guardarlo?
Por otra parte, lo fundamental es que a lo largo del año no tenga modificaciones bruscas de temperatura, "por lo que lo mejor es tener una vinoteca en casa a 13 grados y guardar ahí el vino. En el caso del blanco, el rosado y los espumosos, lo conveniente es beberlo a unos 6 grados, "por lo que hay que enfriarlo en nevera antes de consumirlo", y el tinto se consume cada vez más fresco también.
Finalmente, Vicente Marín afirma que los vinos no se deben mantener en la nevera "porque el corcho, que es por dónde respira el vino, se puede cristalizar y estropear". "Lo mejor es tenerlo en la vinoteca porque ahí no sufre ni pierde calidad, no se puede dejar a temperatura ambiente y en la nevera solamente para uso a corto plazo", concluye.
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