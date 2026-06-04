Compostura física, virtual y en su vida personal: nuevos requisitos para ser reinas de las fiestas de Castelló

El consell rector del Patronat Municipal de Festes dará luz verde este jueves a las nuevas bases de elección de las reinas de las fiestas de Castelló 2027 y que recoge, como principal novedad y en el artículo 40, que las reinas y Cortes, por ser representantes de las fiestas deberán cuidar la compostura en los actos, "de manera física como virtual, siendo recomendable que se extienda a todo aquel ámbito de su vida personal susceptible de ser relacionado con la representación de nuestras fiestas mientras se ostente el cargo". Junto a esta novedad, el documento también recoge que si bien se reconoce la figura de la Gaiatera a la representante de las Casas Regionales (Barcelona, Madrid, Zaragoza, Navarra, Gavà y París), esta solamente será joven/adulta y no infantil.

El texto indica que las aspirantes deberán identificar el archivo de sus fotografías poniendo el nombre de la candidata y el tipo de foto que es (castellonera, labradora y de libre elección) en la documentación que tendrán que presentar en el Registro del Patronato Municipal de Festes (Palau de la Festa) en el plazo comprendido entre el 6 y el 14 de julio y en un horario de 9.00 a 14.00 horas. Tras el análisis de la documentación, que deberá estar resuelto antes de las 14.00 horas del 20 de julio y en el que haya errores habrá 24 horas para subsanarlos, la elección será el 23 de julio en el salón de plenos. De esta forma, el censo de electores estará formado por la alcaldesa de Castelló, la presidenta del Patronato Municipal de Festes, los miembros del consell rector y los miembros de la Junta de Festes, recogen las mismas bases.

Los requisitos que tienen que cumplir las candidatas a reina y dama de la ciudad adultas es tener entre 18 y 35 años, vecina de Castelló y estar empadronada en este municipio, esté o haya estado vinculada a las fiestas y haya desempeñado el cargo de madrina de gaiata. Para las infantiles, la niña deberá tener entre los 8 y los 11 años y el resto de condicionamientos son los mismos que para las mayores.

XII Concurso de Gaiatas de Mano

Por otro lado, el consell rector prevé aprobar las bases del XII Concurso de Gaiatas de Mano 2026 que en la categoría de comisiones de sector tiene un primer premio dotado con 600 euros y diploma de honor; el segundo con 500 euros y diploma; el tercero con 400 euros y diploma y del cuarto premio en adelante obtendrán un diploma acreditativo del resultado de la participación en el concurso.

En la sección de particulares y asociaciones, el primer galardón será de 400 euros y diploma de honor y el segundo, 200 euros y otro diploma.