Compromís dice que el PP sigue sin aplicar el recargo del IBI a los grandes tenedores con viviendas vacías

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló ha denunciado que el gobierno de Begoña Carrasco sigue sin aplicar el recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a los grandes tenedores que mantienen viviendas vacías, a pesar de que esta posibilidad está prevista en la propia ordenanza municipal aprobada por el Ayuntamiento.

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha criticado que “un año más, el Partido Popular no cumple ni su propia ordenanza del IBI” y ha lamentado que el gobierno municipal renuncie a una herramienta que podría ayudar a incrementar la oferta de vivienda y contribuir a reducir los precios del alquiler en un momento especialmente complicado para muchas familias.

Garcia ha recordado que el artículo 4 de la ordenanza fiscal reguladora del IBI contempla la posibilidad de aplicar un recargo a los inmuebles de uso residencial desocupados de forma permanente cuando sean propiedad de grandes tenedores. Sin embargo, el gobierno municipal sigue sin aplicar esta medida a pesar de la situación de emergencia habitacional que vive la ciudad.

“Podríamos estar utilizando la fiscalidad municipal para hacer que las viviendas vacías salieran al mercado y ayudaran a rebajar los precios del alquiler. La ordenanza permite aplicar un recargo a los grandes tenedores que mantienen inmuebles desocupados, pero el Partido Popular ha decidido no hacerlo”, ha señalado el portavoz valencianista.

Cerca de 4.000 viviendas

Desde Compromís han señalado que en Castelló hay cerca de 4.000 viviendas en manos de propietarios con más de diez inmuebles y han defendido que incentivar la salida al mercado de las viviendas que permanecen vacías ayudaría a incrementar la oferta disponible y a reducir la presión sobre los precios del alquiler.

Garcia ha defendido que la política fiscal municipal debe servir para resolver problemas reales de la ciudadanía y no limitarse únicamente a recaudar. “Cuando el principal problema de muchas personas es encontrar una vivienda asequible, resulta incomprensible que el gobierno municipal se niegue a utilizar una herramienta que ya tiene a su alcance”, ha manifestado.

Además, Compromís plantea aplicar esta misma filosofía al caso de los locales comerciales vacíos, especialmente en el centro histórico de la ciudad. Según Garcia, una parte de las dificultades para revitalizar la actividad comercial del centro está relacionada con los elevados precios de algunos alquileres.

“También debemos utilizar la fiscalidad para favorecer que los locales comerciales se pongan en uso. Hay muchos emprendedores y comercios que querrían instalarse en el centro, pero se encuentran con precios que hacen inviable cualquier proyecto. El Ayuntamiento debería penalizar la especulación e incentivar que estos locales se alquilen a precios razonables”, ha explicado.

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Para el portavoz de Compromís, una política fiscal orientada tanto a la movilización de viviendas vacías como a la dinamización de los locales comerciales contribuiría a hacer una ciudad más habitable y con mayor actividad económica. “Necesitamos una ciudad con más vivienda disponible, con alquileres más accesibles y con un centro vivo. Y para conseguirlo hace falta voluntad política. El problema es que el Partido Popular tiene las herramientas, pero no quiere utilizarlas”, ha concluido.