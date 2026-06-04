Celebraciones
Los horarios especiales de cierre de bares, restaurantes o pubs en las fiestas de Sant Pere del Grau
Se aplicarán en viernes, sábados o vísperas de festivo del 27 de junio al 5 de julio
La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Castelló ha aprobado este jueves los horarios especiales de cierre de los establecimientos de ocio y gastronomía del Grau durante las fiestas de Sant Pere que se celebrarán del 27 de junio al 5 de julio. Según ha informado el portavoz del gobierno municipal, Vicent Sales, el viernes, sábados y vísperas de festivo podrán incrementar en una hora su actividad con esta autorización especial, por lo que lo cafés-teatro, cafés-concierto, cafés-cantante, pubs, karaokes o establecimientos de exhibiciones de contenido erótico (grupo A) cerrarán a las 5.00 horas. Los ciber-cafés, restaurantes, cafés, bares y cafeterías (grupo B), a las 3.30 horas; y los salones de banquetes (grupo C), también a las 5.00 horas.
Previamente, los concejales también han dado el visto bueno al nuevo horario de cierre de estos mismos grupos de establecimientos distribuidos en toda la ciudad que, respectivamente, clausurarán a las 4.00, las 2.30 y las 4.00 horas durante la temporada estival, del 15 de junio al 15 de septiembre.
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