Motorocasión abre sus puertas como dinamizador de la economía en Castelló

Motorocasión Castellón, la Feria Provincial del Automóvil, ha abierto sus puertas al público este jueves y ha contado con la visita oficial de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, que, acompañada por el concejal de Comercio, Alberto Vidal, el presidente de Astrauto, Ángel Sánchez, el secretario de Astrauto, Pablo Colom, y por el propio director de Motorocasión Castellón, Fernando Lobón, ha visitado los stands de las más de una veintena de empresas expositoras que están tomando parte en esta edición.

“Con una trayectoria de 30 años, esta feria, que es un referente de la automoción reuniendo cada año a las principales firmas y profesionales del sector, lo que supone una gran oportunidad para quienes están pensando en adquirir un vehículo”, ha destacado Begoña Carrasco.

Un momento de la inauguración, este jueves. / Mediterráneo

En este sentido,ha añadido que “el año pasado, Motorocasión Castellón generó un volumen de negocio total estimado en más de diez millones de euros, unas cifras que avalan esta interesante cita anual como uno de los eventos más relevantes dinamizadores de la economía”.

Por su parte, el director de Motoroasión Castellón, Fernando Lobón, ha manifestado: "Este año celebramos 30 años de trayectoria y en este sentido me gustaría poner en valor el esfuerzo que durante todo este tiempo ha venido realizando el sector provincial del automóvil en su conjunto". “Poner en marcha una feria como esta supone un esfuerzo económico, pero también logístico y humano que es lo que al final ha convertido Motorocasión Castellón en un referente económico y comercial".

Durante su visita, la alcaldesa, ha aprovechado para conversar con los responsables de los concesionarios, analizando la situación actual del mercado automovilístico y las expectativas de cara a este año. Les ha deseado lo mejor para estos cuatro días, destacando la importancia de Motorocasión como motor económico y dinamizador del sector en la provincia.

El certamen provincial, que estará abierto hasta el domingo, ofrece de nuevo en esta edición 11.400 metros de superficie expositiva, aprovechando al máximo la totalidad disponible del recinto ferial de Castellón. En este espacio se están concentrando una amplia selección de 800 modelos, tanto nuevos como de ocasión, disponibles para la venta inmediata. La mayoría de estas unidades están disponible para probar antes de su compra.