Si quieres ser policía local en Castelló, no te pierdas la nueva medida del Ayuntamiento

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Castelló aprobará este jueves el nombramiento definitivo de 12 nuevos oficiales de la Policía Local, después de que los aspirantes hayan superado todo el proceso selectivo y completado el periodo de formación y prácticas en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE).

Aunque los 12 oficiales habían cumplido ya todos los requisitos exigidos para acceder a la condición de funcionarios de carrera, diversas cuestiones jurídicas habían impedido hasta ahora formalizar su nombramiento definitivo y, una vez resueltas estas circunstancias, el Ayuntamiento procederá a su incorporación oficial mediante acuerdo de la junta de gobierno.

De las 12 plazas de oficial cubiertas, 10 corresponden a agentes que promocionan internamente dentro del cuerpo, por lo que esta circunstancia permitirá liberar otras 10 plazas de agente, que se incorporarán mediante ampliación a la actual convocatoria en marcha, inicialmente prevista para cubrir 15 puestos, reforzando así la capacidad operativa de la Policía Local.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha destacado que “seguimos avanzando en el objetivo de completar y reforzar la plantilla de la Policía Local, dando estabilidad a los efectivos y ofreciendo nuevas oportunidades de promoción profesional dentro del cuerpo”. En este sentido, ha subrayado que “la incorporación de estos 12 oficiales y la ampliación de la convocatoria de agentes son pasos importantes para seguir mejorando el servicio que prestamos a los ciudadanos y avanzar hacia una ciudad más segura, con una Policía Local mejor dimensionada y preparada para responder a las necesidades de Castellón”.