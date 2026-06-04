Casi 280.000 euros para reparar caminos y 41 nuevos empleos en Castelló

La junta de gobierno local ha aceptado este jueves la subvención del Servicio Público de Empleo Estatal de casi 280.000 euros para destinarlos a los trabajos de refuerzo de caminos del término municipal y que permitirá a 41 personas para la limpieza, mejora y acondicionamiento de estos viales del 1 de julio al 30 de septiembre, según ha afirmado el portavoz del ejecutivo local, Vicent Sales. Además, las autoridades también han dado el visto bueno a la desestimación de alegaciones a las expropiaciones para la ejecución del proyecto del gemelo de las instalaciones deportivas Chencho que albergarán dos capos de fútbol y un polideportivo y han aprobado 4.000 euros para una vecina por los daños que sufrió al caer en la calle Mayor cruce con la calle Ruiz Vila.

Vicent Sales es portavoz del equipo de gobierno de Castelló. / Mediterráneo

El equipo de gobierno destinara también casi 100.000 euros a las infraestructuras técnicas necesarias y retransmisión del evento del eclipse el 12 de agosto, así como 90.000 euros para tres años con el fin de limpiar parcelas privadas de forma subsidiaria.

Por su parte, el edil de Seguridad Ciudadana, Antonio Ortolá, ha explicado que se han nombrado como funcionarios de carrera con plaza en propiedad de 11 bomberos que llevaban "más de 20 años de interinaje, con lo que seguimos dando pasos para la estabilización de la plantilla".

Antonio Ortolá, concejal de Seguridad Ciudadana. / Mediterráneo

Calor en los colegios, párking Santa Clara y terrazas

Por otra parte, Sales ha dicho, con respecto a las altas temperaturas en los centros educativos que se requiere un estudio por parte de la Generalitat sobre la climatización en los colegios y ha recordado que esta responsabilidad es autonómica.

Sobre el aparcamiento de Santa Clara y sus grietas denunciadas por el PSOE, ha explicado que se trata de las juntas de dilatación y que el aparcamiento no corre peligro. Finalmente, ha detallado que con motivo de las obras del Mercado Central, algunas terrazas junto al edificio no instalarán mesas durante dos semanas.