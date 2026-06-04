Esta es la ruta especial (y las paradas) del autobús desde la Marjaleria hasta la playa este verano

El Ayuntamiento de Castelló, a través de la concejalía de Movilidad, volverá a poner en marcha a partir del próximo 15 de junio y hasta el 13 de septiembre, la línea de autobús circular que dará servicio a la zona de la Marjaleria durante la temporada estival. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la movilidad de las y los vecinos y residentes de esta área, que en los meses de verano experimenta un notable incremento de población, superando los 15.000 residentes.

El servicio permitirá conectar la Marjaleria tanto con el casco urbano como con las playas, facilitando los desplazamientos diarios y ofreciendo una alternativa al uso del vehículo privado.

El concejal de Movilidad, Gonzalo Romero, ha destacado que “la Marjaleria registra durante el verano un aumento considerable de personas que residen en la zona, y desde el equipo de gobierno tenemos la responsabilidad de facilitarles una movilidad eficaz, cómoda y segura, tanto hacia el casco urbano como hacia las playas”.

Romero ha subrayado, además, que “mejorar la calidad de vida de los vecinos es un compromiso de este equipo de gobierno, y una movilidad bien planificada es clave para conseguirlo. Esta nueva línea responde a una necesidad real y supone un paso más en la mejora de los servicios públicos en la Marjaleria”.

Esta línea de autobús urbano funcionará de lunes a domingo, contará con hasta 30 paradas y tendrá una frecuencia de paso de 40 minutos. El horario del servicio será de 8.00 a 21.20 horas.

El recorrido discurrirá por el Camí la Plana, pasará por el entorno del Parque Meridiano y llegará hasta las inmediaciones del Aeroclub, dando cobertura a diferentes puntos de la Marjaleria.

Ruta y paradas

La línea estará activa del 15 de junio al 13 de septiembre, con un y el itinerario será el siguiente:

Salida desde C/ Columbretes nº 2 - C/ Columbretes nº 20 - Auditorio - Cno. La Plana nº 38 - Cno. La Plana, frente a Lledó Encants - Cno. La Plana, Restaurante Indomables/Donació - Cno. Donación, Parque Meridiano - Cno. Donación, Entrador Paralelo - Cno. Donación, entre Fileta y C/ Galeón - Cno. Río Seco, C/ Galeón - Cno. Río Seco, C/ Almadrava - Cno. Río Seco, C/ de la Torre - Cno. Río Seco, C/ Sol de Riu - Cno. Río Seco, Primera Travessera - Cno. Río Seco, C/ Bajamar - Cno. Río Seco, Segona Travessera - C. Vell del Serradal, Camí Solà - C. Vell del Serradal, Camí Fileta - C. Mascarat, Rotonda Aeroclub - Cno. La Plana nº 518, 3 Banderas - Cno. La Plana, 2 Travessera - Cno. La Plana nº 151, 1 Travessera - Cno. La Plana nº 99 - Cno. La Plana nº 79 - Cno. La Plana, Lledó Encants - Cno. La Plana, frente al nº 38 - C/ Columbretes nº 25 - C/ Columbretes nº 3 - C/ Columbretes nº 2.