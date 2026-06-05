'Boom' de candidatos a administrativo en Castelló: 714 aspirantes para cuatro plazas municipales

Un total de 714 candidatos pugnarán por las cuatro plazas de administrativo en propiedad (una de ellas, el 25% del total, para personas con diversidad funcional para una ciudad más inclusiva) en el Ayuntamiento de Castelló en las pruebas previstas por el consistorio, según publica el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). El primer examen del proceso selectivo será el 11 de julio a las 10.00 horas en las dependencias de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universitat Jaume I (UJI).

Esta cifra podría crecer en el caso de que alguno de los 22 aspirantes que han sido excluidos subsanaran el error por el que no han sido admitidos ya que tienen un plazo de ciez días hábiles a partir de este viernes para hacerlo. De esta forma, el tribunal titular encargado de examinar a estos futuros funcionarios estará formado por Sonia Cataluña como presidenta; Ignacio Valls, Mercedes López y Ramón López como vocales; y Lino Vives será el secretario.

Esta no es la primera vez que una convocatoria del Ayuntamiento de la capital de la Plana causa furor entre los castellonenses ya que hace nueve meses, 815 bomberos optaron a tres plazas de este cuerpo municipal.

Además, en unos días está previsto que también sea público el listado oficial de las personas que han sido admitidas en el proceso de auxiliar administrativo.