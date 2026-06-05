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TERCERA EDICIÓN

Castelló convierte el viento en un gran espectáculo internacional

El III Festival Internacional del Viento reúne este fin de semana del 6-7 de junio en las playas del Gurugú y el Pinar a participantes de 22 países y más de 800 cometas artesanas, y presenta una programación con actividades deportivas, conciertos y espectáculos nocturnos.

El Festival del Viento celebra su tercera edición en Castelló.

El Festival del Viento celebra su tercera edición en Castelló. / Erik Pradas

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Yolanda Peris

Yolanda Peris

Castellón

Castelló volverá a convertirse en un gran escaparate internacional este fin de semana (6-7 de junio) con la celebración del III Festival Internacional del Viento, una cita que reunirá en las playas del Gurugú y el Pinar a participantes de 22 países y cerca de 800 cometas artesanas. Delegaciones procedentes de India, Indonesia, China, Costa Rica, Colombia, Polonia, Croacia, Inglaterra o Italia participarán en un evento que aspira a superar los más de 50.000 visitantes del año pasado.

El festival contará con más de 150 actividades lúdicas, deportivas, musicales y culturales dirigidas especialmente al público familiar. Así, las exhibiciones de cometas gigantes estáticas de hasta 50 metros, las acrobacias aéreas y los espectáculos de trenes de cometas llenarán de color la playa del Gurugú, mientras que en la playa del Pinar se instalarán enormes figuras hinchables y se desarrollarán talleres de construcción de cometas para niños. Además, uno de los momentos más esperados llegará cada noche a partir de las 22.00 horas, cuando las cometas iluminadas y los hinchables gigantes transformen la fachada marítima en un espectáculo de luz frente al mar Mediterráneo.

El programa incorpora también una potente oferta deportiva. La playa del Gurugú acogerá desde primera hora de la mañana el Torneo Tennis Playa del circuito RFET, así como las competiciones y finales nocturnas de vóley playa. El festival incluirá actividades tan singulares como el Glow Beach Tennis, disputado de noche con iluminación ultravioleta y pelotas fluorescentes.

El Festival del Viento se ha convertido en un referente de ocio.

El Festival del Viento se ha convertido en un referente de ocio. / Mediterráneo

Siete globos aerostáticos

El Aeroclub concentrará otra de las grandes áreas de actividad del evento. Allí habrá exposiciones de aeronaves, vuelos de divulgación en avioneta, simuladores y talleres de drones, demostraciones de vuelo profesional y exhibiciones de drones FPV de carreras. También se instalarán siete globos aerostáticos que permitirán al público elevarse sobre el recinto entre las 19.00 y las 22.00 horas. A ello se sumarán conciertos, food trucks y un mercadillo artesanal con participación de comercios del Grau.

El III Festival del Viento contará con un número récord de globos aerostáticos.

El III Festival del Viento contará con un número récord de globos aerostáticos. / Mediterráneo

Al son de la música

La programación musical será constante durante todo el fin de semana en distintos puntos del litoral. Por los escenarios y chiringuitos pasarán artistas y grupos como Paradita Flamenca, Juan Nadie, Sonia y sus Secuaces, Rockolas o GENZ., además de sesiones de DJ y actuaciones en directo repartidas entre el Gurugú, el Pinar y el Moll de Costa.

Todo lo que tienes que saber sobre el III Festival del Viento de Castelló: socorrismo, línea de autobús, aparcamientos y seguridad

Las actividades infantiles tendrán igualmente un peso destacado, con cuentacuentos, pintacaras, globoflexia, festivales de burbujas y el reparto gratuito de un millar de pequeñas cometas para los más pequeños. Todo ello contribuirá a reforzar el carácter familiar de una cita que se ha consolidado como uno de los grandes reclamos turísticos de la costa castellonense en el arranque del verano.

Más aparcamientos y buses

Para facilitar la asistencia, el Ayuntamiento habilitará un servicio especial de autobuses lanzadera entre Castelló y el Gurugú durante los dos días del festival y se habilitarán aparcamientos gratuitos en la avenida Ferrandis Salvador (junto al Aeroclub), en el Centro de Turismo (CdT) del Grau, en el centro deportivo Impala y el parking del Club de Tiro Olímpico San Huberto, con acceso por el camino del Serradal, con el objetivo de facilitar al máximo la movilidad durante el evento.

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Cometas en el Festival del Viento en fotografía de archivo.

Cometas en el Festival del Viento en fotografía de archivo. / GABRIEL UTIEL BLANCO

El servicio epecial de autobuses funcionará el sábado desde las 10.00 horas hasta la 1.00, con una frecuencia de paso de 30 minutos. Los autobuses partirán desde la plaza Borrull y realizarán una parada intermedia en la zona de Refeyme, frente al Colegio Oficial de Ingenieros en la avenida del Mar, para facilitar el acceso a las personas que estacionen sus vehículos en el parking disuasorio habilitado en este punto. Desde allí, la lanzadera continuará hasta la zona de playa, con parada final junto a Pingüins.

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