Castelló da la vuelta al mundo en un día: 14 países llenarán el parque Ribalta de música, bailes y gastronomía
Un pasacalles y una paella monumental formarán parte de la programación
Juliana Carambia
El corazón de la capital de la Plana se convertirá este domingo en un punto de encuentro cultural con la convocatoria de la Mesa Consular 2026. Esta iniciativa del Ayuntamiento de Castelló reúne a 14 consulados con el objetivo de acercar sus culturas a la ciudadanía y fortalecer la convivencia entre las distintas comunidades que forman parte del municipio.
Desde las 10:00 horas vecinos y visitantes podrán disfrutar de forma gratuita música en vivo, actuaciones, desfiles y una paella monumental. En total participarán 23 grupos folclóricos, que ofrecerán exhibiciones de sus danzas tradicionales al ritmo de la música. Desde el tango a la salsa, los participantes compartirán con orgullo su arte y su identidad cultural.
Además de los festejos, el Ayuntamiento habilitará puestos informativos para ayudar a extranjeros y resolver dudas sobre trámites consulares.
Un pasacalles partirá a las 11:00 horas desde el Ribalta y recorrerá los puntos principales de la ciudad, como la Puerta Del Sol y la Avenida Rey Don Jaime. Habrá representantes de Argentina, Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia, Rumanía, Cuba, Bulgaria, Brasil, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Chile y Ecuador, que tendrán la oportunidad de mostrar sus vestimentas típicas precedidos por su bandera nacional.
Ariel Altamirano, presidente de la Asociación Argentina El Ceibo, invita a los ciudadanos de Castelló a que "vengan a conocer la diversidad de nuestras culturas vecinas". Califica esta actividad de "muy pintoresca e interesante", ya que "el que emigra añora y extraña, y tendrá la posibilidad de mostrarlo y sentirse como en casa".
Más que un evento festivo, la jornada pretende tender puentes entre comunidades y recordar que la diversidad forma parte de la identidad de la ciudad.
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