Compromís alerta de que el 40% del término de Castelló está abandonado o semiabandonado

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló ha alertado de que el gobierno de Begoña Carrasco sigue sin convocar el Consejo Agrario Municipal en los plazos establecidos, una situación que coincide con las denuncias realizadas por las organizaciones agrarias sobre el incumplimiento generalizado de esta obligación legal en numerosos municipios de la provincia.

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha lamentado que Castelló figure entre los municipios que no están convocando este órgano de participación y coordinación con el sector agrario. “Tal y como denuncian las asociaciones de agricultores, el Partido Popular está incumpliendo la ley al no convocar el Consejo Agrario en el tiempo y la forma que corresponde. Es especialmente grave en una ciudad como Castelló, donde el sector primario necesita más apoyo y más planificación que nunca”, ha afirmado.

Garcia ha recordado que cerca del 40% del término municipal se encuentra en situación de abandono o semiabandono. “Hablamos de una parte muy importante de nuestro territorio. Mientras cada vez hay más campos abandonados, el gobierno municipal ni siquiera convoca el órgano que debería servir para planificar y coordinar las políticas agrarias”, ha denunciado.

"Falta de personal"

A esta situación, según Compromís, se suma la falta de personal y recursos para el adecuado funcionamiento de los servicios agrarios municipales. La formación ha alertado de que no se están cubriendo las vacantes existentes y de que parte del material adquirido para trabajos relacionados con el campo permanece sin utilizar. “No solo faltan reuniones y planificación. También vemos cómo hay recursos públicos y equipamientos que acaban almacenados sin prestar ningún servicio a la ciudadanía ni al sector agrario”, ha señalado Garcia.

Para Compromís, esta situación contrasta con los retos que afronta el territorio ante el cambio climático y las transformaciones que está viviendo el sistema alimentario global. “Cada vez son más las voces que alertan de la necesidad de reforzar la producción de proximidad y garantizar una mayor autonomía alimentaria. Ante esta realidad, lo que no se puede hacer es seguir dando la espalda a nuestro sector primario”, ha manifestado.

Garcia ha defendido que Castelló debería trabajar activamente en las estrategias europeas de soberanía alimentaria y de la granja a la mesa, impulsando una alimentación de proximidad, saludable, sostenible y de calidad. “El futuro pasa por producir más cerca, reducir dependencias externas y poner en valor el trabajo de nuestros agricultores y agricultoras. Pero para hacerlo hace falta liderazgo político, planificación y voluntad de trabajar con el sector”, ha explicado.

Finalmente, el portavoz de Compromís ha reclamado la convocatoria inmediata del Consejo Agrario y el impulso de un plan específico para combatir el abandono de tierras y revitalizar la actividad agraria en el término municipal. “Lo que necesita Castellón es un giro de 180 grados en las políticas agrarias. Menos abandono institucional y más compromiso con un sector que forma parte de nuestra economía, de nuestro paisaje y de nuestra identidad”, ha concluido.