Faltan 22 días: El Grau de Castelló encara la recta final hacia las fiestas de Sant Pere

A poco más de tres semanas para que den comienzo las fiestas de Sant Pere 2026 en el Grau, que se celebrarán del 27 de junio al 5 de julio, continúan las presentaciones previas a las fiestas grandes del distrito marítimo.

Tras la presentación del cartel anunciador de las fiestas, diseñado en esta ocasión por la artista grauera Elisa Chiva Edo y que lleva por lema “Visca Sant Pere! i Visca el Grau!”, esta tarde ha sido el turno del libro oficial de las fiestas, que recoge la programación y las principales novedades de esta edición.

El acto ha tenido lugar en el Centro Cultural La Marina y ha contado con la presencia de la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner; la concejala de Turismo, Arantxa Miralles; las reinas de las fiestas de Sant Pere, Claudia Albert Giner, y la reina infantil, María Salom Fallan; el presidente de la Comissió de Festes del Grau, Miguel Valerino Santolaria, y el presidente infantil, Miguel Ramírez.

La teniente alcalde del Grao, Ester Giner, ha destacado que “contamos con una programación pensada para todos los públicos, en el marco de unas fiestas muy arraigadas que cada año suman más seguidores de toda la provincia y que permiten a graueras y graueros no solo disfrutar de sus fiestas, sino también mostrar sus tradiciones, su identidad y su hospitalidad”.

Una programación que recupera tradiciones

Entre las principales novedades de este año destacan el concierto de Isabel Aaiún, cantante de “La potra salvaje”, y la actuación de la Orquesta La Misión. La programación incluirá también el tradicional correfoc de Sant Pere, este año a cargo de Dimonis de la Plana, y el encierro de toros cerriles de la ganadería El Torreón.

El libro oficial recoge asimismo algunos de los actos más tradicionales y multitudinarios de las fiestas, como la mascletà iniciadora, el Tombet de bou monumental, la torrà de la sardina, los festejos taurinos, el Día de las Paellas, la ofrenda floral y la procesión marítima en honor a Sant Pere. Además, habrá actividades infantiles, teatro valenciano, conciertos, discomóviles, actos gastronómicos, pasacalles y propuestas organizadas por peñas, collas y asociaciones del Grau.

También tendrá un papel protagonista la Cavalcada de la Mar, uno de los actos más emblemáticos de Sant Pere, que este año recupera la carroza de Neptuno, inspirada en la cabalgata de 1957, como guiño a los orígenes del desfile y a la memoria festiva y marinera del Grau.

Para la teniente de alcalde del Grao, Ester Giner, ha subrayado que “Sant Pere es mucho más que una programación festiva: es el reflejo del carácter marinero, participativo y acogedor del Grau. El libro oficial es una invitación a vivir intensamente nuestras fiestas, a reencontrarnos con nuestras tradiciones y a seguir haciendo del Grao un punto de encuentro para vecinos, visitantes, peñas, collas y asociaciones”.