Un pick-up, una lancha y una moto acuática de los bomberos se suman al dispositivo de socorrismo de las playas de Castelló

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha afirmado este viernes que el servicio de vigilancia y socorrismo de las playas de Castelló tendrá un canal directo de conexión con los bomberos para atender cualquier intervención urgente, aunque sin presencia permanente en la arena. El dispositivo contará con un vehículo todoterreno tipo pick-up, una lancha de rescate, una moto acuática de rescate, un patrón y un bombero-rescatador especializado, reforzando así la capacidad de actuación en el medio marítimo y en zonas de difícil acceso. El edil ha detallado que este año se incorpora un importante refuerzo de medios materiales y tecnológicos como una nueva lancha de rescate, un dron específico de socorrismo, dos motos acuáticas de intervención y la conexión directa por radio con los bomberos municipales de Castelló, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta y la coordinación en las actuaciones de emergencia en el entorno litoral.

A ello se suma la renovación de las instalaciones con nuevas postas y torres de vigilancia distribuidas a lo largo de los 4 kilómetros de playa, en un operativo que estará activo hasta el 30 de septiembre y que busca reforzar la seguridad en todo el litoral, mejorando la coordinación entre servicios, la rapidez de respuesta y la eficacia en la atención ante cualquier incidencia.

Dispositivo operativo hasta el 30 de septiembre

El servicio de salvamento y socorrismo en playas permanecerá operativo desde el pasado lunes hasta el próximo 30 de septiembre, en horario de 11:00 a 20:00 horas, con un dispositivo reforzado que tiene como objetivo garantizar la seguridad de los bañistas durante toda la temporada estival. El operativo está integrado por un jefe de playa, dos patrones de moto acuática, 15 socorristas, un enfermero, un técnico en emergencias sanitarias y una ambulancia de soporte vital avanzado, asegurando así una cobertura sanitaria y operativa completa en el litoral.

A este dispositivo se suman dos motos acuáticas de rescate —una más que en temporadas anteriores—, un buggy para facilitar desplazamientos rápidos por la arena, y un dron específico de socorrismo equipado con material de apoyo como sistemas de comunicación y elementos de seguridad como megafonía y chalecos salvavidas, reforzando así la capacidad de intervención y vigilancia en el medio marítimo.

Nuevas instalaciones y refuerzo de la vigilancia

Otra de las principales novedades de esta campaña es la renovación integral de las instalaciones del servicio, que este año son completamente nuevas, mejorando así la cobertura y operatividad del dispositivo en todo el litoral. El operativo contará con cuatro postas sanitarias distribuidas estratégicamente a lo largo del paseo marítimo, concretamente en el entorno del Planetario, la playa del Pinar, la playa del Gurugú y la playa del Serradal, permitiendo una atención más cercana y eficiente.

Asimismo, se refuerza la vigilancia preventiva con siete torres de observación distribuidas entre la playa del Pinar, la playa del Gurugú y la playa del Serradal, mejorando así la capacidad de control del entorno y la detección temprana de posibles incidencias en las zonas de mayor afluencia.