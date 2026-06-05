El primer acto del III Festival del Viento de Castelló: entrega de 30 banderas para dar la bienvenida a los participantes

Castelló mira al cielo para dar la bienvenida al verano y al III Festival del Viento que reúne este fin de semana a 140 pilotos de más de 800 cometas procedentes de 22 países y que este viernes han protagonizado el acto de entrega a la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, de un total de 30 banderas representativas del festival, 22 correspondientes a los países participantes y ocho a las comunidades autónomas españolas de esta edición. Un gesto simbólico que refleja el carácter internacional y nacional de una cita que continúa creciendo y que convierte a Castelló, durante todo el fin de semana, en punto de encuentro para pilotos de cometas, visitantes y amantes de este espectáculo al aire libre, ha dicho Carrasco.

Un momento del acto en el Moll de Costa. / GABRIEL UTIEL BLANCO

La primera edila, quien ha estado acompañada por la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls; el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez; la concejala de Turismo, Arantxa Miralles; y el presidente de Adepla, Enrico Grossi, y el presidente del Aeroclub, Yuri Rabassa, ha destacado que el festival “se ha consolidado en apenas tres ediciones como una de las grandes propuestas del calendario turístico y de ocio de Castellón” y ha puesto en valor que esta cita “combina espectáculo, deporte, cultura, innovación y entretenimiento en el mejor escenario posible: nuestras playas”.

El acto ha sido el preludio del III Festival del Viento. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Tanto Ibáñez como Miralles, Grossi y Rabassa han destacado la apuesta de Castelló por este evento turístico que dinamiza económicamente la ciudad y que llena las playas de Castelló con decenas de cometas y más de 150 actividades entre espectáculos aéreos, cometas gigantes, deporte, talleres, un mercadillo artesanal y propuestas familiares, consolidando el festival como uno de los grandes referentes del turismo familiar en la Comunitat Valenciana.

Hay que recordar que la III edición del Festival Internacional del Viento contará durante el fin de semana con más de 800 cometas de todos los tamaños y formas, incluidas cometas gigantes e hinchables iluminados con luces led, una de las principales novedades de esta edición.

Autoridades y público asistente. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Carrasco ha invitado a castellonenses y visitantes a acercarse este sábado y domingo al Grau y a las playas para “dejarse sorprender por este espectáculo único” y vivir un festival que, según ha señalado, “ya forma parte de nuestra manera de dar la bienvenida al verano”.