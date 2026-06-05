Se refuerza la fumigación y la limpieza de acequias y caminos de Castellón

El equipo de gobierno municipal continúa apostando por la limpieza, reforzando los trabajos de mantenimiento en todas las zonas de la ciudad con el objetivo de que estén en las mejores condiciones. En estos días se intensifica el tratamiento contra la proliferación de mosquitos, la limpieza en acequias, caminos rurales y zonas colindantes de la Marjaleria, Benadressa o los grupos Lourdes y San Andrés.

El concejal de Medio Ambiente, Gonzalo Romero, ha señalado que las brigadas agrarias “intensifican estos días los trabajos de limpieza y mantenimiento en todo el término municipal, porque es un compromiso que tenemos con la ciudadanía para que Castellón esté siempre en las mejores condiciones, tanto en el casco urbano como en la zona de la Marjalería y los barrios”.

Trabajos de limpieza. / Mediterráneo

Romero ha explicado que con los diferentes contratos de mantenimiento “se ha actuado en zonas concretas de la Marjaleria y Benadressa, así como en los grupos Lourdes y San Andrés, atendiendo aquellos puntos que más sensibles para garantizar el correcto funcionamiento del día a día, mejorar la movilidad, así como la seguridad y reforzar la salubridad conservando en buen estado los caminos y espacios públicos”.

En la zona de la Marjaleria, los trabajos han incluido la limpieza de vertederos incontrolados, la limpieza de acequias, el desbroce de caminos y la retirada de cañas y vegetación acumulada. En concreto se ha actuado en acequias como la Mota, la Catalana y la Gallenca, en el entorno del Parque Meridiano, así como en diversos caminos rurales, entre ellos Caminàs, Taixida, Gallenca, el entrador de Orión y el camino Donación.

Los operarios encargados del mantenimiento actúan estos días en el Camí Travessera, entrador Fénix, La Joquera, cuadra de Giner, Camí Fondo y Villamargo. Los trabajos llegan tanto al centro, como a los barrios.

Estas actuaciones se han realizado con medios mecánicos, como camiones, palas y tractores, y también con operarios a pie para poder intervenir en los laterales de los caminos y en el interior de las acequias.

En Benadressa también se han desarrollado trabajos de limpieza y mantenimiento en caminos colindantes, con actuaciones destinadas a mejorar la accesibilidad, retirar vegetación y mantener en condiciones adecuadas las zonas de paso. Del mismo modo, en los grupos Lourdes y San Andrés se ha procedido a la limpieza de caminos y espacios anexos, con el fin de mejorar la movilidad, la seguridad y la salubridad del entorno.

Servicios de limpieza. / Mediterráneo

Actuaciones contra la proliferación de mosquitos

Además, por parte de la concejalía de Salud Pública, se ha intensificado la fumigación contra la proliferación de mosquitos. Unos trabajos que se realizan durante todo el año pero que se intensifican en esta época por el aumento de las temperaturas y tras las últimas lluvias. También se ha llevado a cabo la fumigación de solares para mantenerlos limpios, mediante operarios especializados y equipos específicos.

Por su parte, el concejal de Salud Pública, Luciano Ferrer, ha destacado que “el Ayuntamiento mantiene de forma continuada los tratamientos preventivos y de control de mosquitos durante todo el año, intensificando las actuaciones con la llegada de las altas temperaturas”.

Ferrer ha subrayado que “la prevención es una de las herramientas más eficaces para el control de esta plaga”. Asimismo, ha recordado la importancia de “la colaboración ciudadana para evitar acumulaciones de agua en propiedades privadas, contribuyendo así a complementar las actuaciones que se realizan desde el consistorio para garantizar el bienestar de los vecinos durante los meses de verano”.