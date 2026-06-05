Rondallas, bailes regionales y teatro para los barrios de Castelló durante este verano

Castellón presenta este verano rondallas, bailes regionales y teatros del 5 de junio al 7 de ocubre. El Ayuntamiento de Castellón ha presentado una nueva edición de la campaña A l’estiu tot lo món viu, una iniciativa impulsada por la concejalía de Participación Ciudadana y Barrios que volverá a acercar la cultura a diferentes zonas de la ciudad durante los meses de verano y principios de otoño.

El concejal de Participación Ciudadana y Barrios, Paco Cabañero, ha presentado la campaña acompañado por José Carlos, presidente de la Asociación de Vecinos Meridiano; Chimo Fabregat, componente de la rondalla Els de la Fileta; Pablo Ibáñez, en representación de la Asociación de Vecinos Ventanova; José Vicente Álvarez, en representación de la Asociación de Vecinos Saboner del Grupo Rosario; y Antonio Cuellar, de la Asociación de Vecinos Primer Molí.

Cabañero ha destacado que esta tercera edición nace con el objetivo de “seguir acercando la cultura a los barrios y generar espacios de encuentro y convivencia para vecinos de todas las edades”. En este sentido, ha subrayado que “los barrios son una parte fundamental de Castellón y desde este gobierno municipal trabajamos para que tengan actividad, vida y protagonismo durante todo el año”.

La programación se desarrollará entre el 5 de junio y el 7 de octubre e incluirá actuaciones de bailes regionales, rondallas y representaciones teatrales en distintos barrios y grupos de la ciudad. Entre las actividades previstas destacan las actuaciones de los grupos de bailes regionales Lourdes, El Forcat, Castelló, Escola de Dansa, Millars, Atzavara y Ramell, así como las rondallas Els de la Fileta y Vora Séquia, y la representación de la obra teatral 100 anys albinegres, a cargo del grupo Tragapinyols.

Sobre esta última propuesta, el concejal ha explicado que 100 anys albinegres es una obra abierta que recorre la historia de Castellón desde sus orígenes y que podrá incorporar nuevos capítulos vinculados a la actualidad de la ciudad. En este sentido, Cabañero ha señalado que, ante la posibilidad de que el CD Castellón logre el ascenso a Primera División, “esa ilusión colectiva también podría formar parte de una obra que habla de la historia, la identidad y los grandes momentos de Castellón”.

“Queremos que la cultura llegue a todos los rincones de Castellón, que los vecinos puedan disfrutar de ella sin salir de sus barrios y que las plazas, parques y espacios públicos vuelvan a convertirse en puntos de encuentro”, ha señalado Cabañero.

Más de 400 actividades de dinamización en tres años

El edil ha recordado que esta iniciativa forma parte de la estrategia municipal de dinamización de barrios, junto a otras campañas desarrolladas durante todo el año como las actividades navideñas, las programaciones de Pascua, Cine de Barrio o Magia en los Barrios.

“Desde junio de 2023 hemos impulsado una programación constante para llenar de vida nuestros barrios. Con las actividades previstas este verano superaremos las 400 acciones realizadas en apenas tres años y seguiremos avanzando para cerrar la legislatura con más de 500 actividades”, ha indicado.

Asimismo, ha insistido en que estas iniciativas responden a una misma filosofía de trabajo: “escuchar a los vecinos, acercar la actividad a cada barrio y generar oportunidades para compartir, convivir y disfrutar de la ciudad”.

Presentación con Paco Cabañero. / Mediterráneo

Cultura, convivencia y talento local

Cabañero también ha puesto en valor el papel de las entidades y colectivos culturales que participan en la campaña, destacando que “además de dinamizar los barrios, esta programación permite dar visibilidad al talento local y a nuestras tradiciones, acercándolas a nuevos públicos”.

Por su parte, Chimo Fabregat, componente de la rondalla Els de la Fileta, ha agradecido que “piensen en nosotros para poder llevar a los barrios estas tradiciones”. Fabregat ha explicado que “nosotros siempre tratamos de recordarle a la gente de dónde venimos, con canciones hechas de la historia de Castellón, para que recuerden que Castellón viene de ahí, de la Marxal y del campo”.

Pablo Ibáñez, en representación de la Asociación de Vecinos Ventanova, ha destacado que “es el segundo año que nos apoyan y estamos encantados”. En este sentido, ha señalado que “los vecinos están cada vez más contentos de poder contar con una opción más como las rondallas, que gustan mucho, y es de agradecer”.

“El éxito de las anteriores ediciones nos demuestra que existe una demanda real de este tipo de actividades y que los vecinos responden cuando se les ofrecen propuestas culturales de calidad cerca de casa. Por eso seguimos apostando por este modelo de ciudad, una ciudad viva, participativa y construida desde sus barrios”, ha concluido.