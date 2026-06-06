La autopista, símbolo y palanca del progreso económico en Castellón

En su edición del jueves 26 de febrero de 1970, Mediterráneo incluía una llamativa frase en mitad de una larga reseña sobre el pleno mensual de la Diputación de Castellón. Era su presidente, Nicolás Pérez Salamero, ex alcalde de Viver, quien se refería a «una obra de decisiva importancia para el futuro de nuestra provincia». Se trataba de «la apertura del periodo de información pública para la ejecución (…) del Anteproyecto de Autopista del Mediterráneo, tramo Valencia-Castellón-Tarragona, con un importe global de 12.431.153.569,25 pesetas y más 973.503.983,00 pesetas para expropiaciones, acordándose en su vista cursar la más sincera felicitación al ministro de Obras Públicas», Federico Silva Muñoz, con el agradecimiento de la corporación provincial. En esa misma fecha, el Ayuntamiento de Castellón exponía el correspondiente edicto en su tablón de anuncios.

La construcción de la autopista se produciría en paralelo al crecimiento de la actividad económica -no solo del tráfico rodado- en torno al que en ese momento es el principal eje de comunicación por carretera con Valencia y Cataluña: la N-340. El domingo 9 de septiembre de 1973, el periódico calculaba en «medio centenar de industrias, con un censo laboral que en conjunto supera los dos mil quinientos trabajadores» la nómina de fábricas «en esa línea de gran desarrollo industrial que es ya el desvío de la carretera nacional 340 a su paso por Castellón». Aunque en rigor «no se trata de un polígono industrial (…) nos encontramos ante un auténtico polo de atracción para la industria» que había ido surgiendo paulatinamente desde que en 1955 se desviara el tráfico desde las rondas -Mijares y Magdalena- hacia «lo que fue idílica avenida Enrique Gimeno», en la que subsistía «una zona residencial junto al bullicio de la carretera».

Portada de la edición del domingo 9 de junio de 1974. / Mediterráneo

Los primeros 56 kilómetros

Aún habría que esperar hasta el domingo 9 de junio de 1974 para que un titular en mayúsculas -con cinco columnas muy inusuales en la época- sorprendiera a los lectores de Mediterráneo: «El ministro de Obras Públicas inauguró la autopista Castellón-Puzol». En efecto, el asturiano Antonio Valdés había presidido la víspera el acto de puesta de largo de la infraestructura y «a las ocho de la tarde, los 56 kilómetros del importante tramo de la Autopista del Mediterráneo, entraron en servicio para el público, «con un mes de antelación a la fecha prevista al proyectarse la obra», tras 19 meses de trabajos. El escenario de la inauguración, «la amplia explanada de acceso de la autopista libre entre Valencia y Puzol a la de peaje Puzol-Castellón».

En un día histórico, los discursos pusieron el acento en la capacidad de la A7 para reforzar vínculos. El presidente de la concesionaria Autopistas del Mare Nostrum (Aumar), Joaquín Reig, subrayaba en su intervención que el estreno venía a unir «dos importantes poblaciones, Valencia y Castellón, que siempre vivieron juntas y hermanadas», amén de destacar «la espléndida receptividad de valencianos y castellonenses, plenamente conscientes de que las incomodidades momentáneas, que siempre se derivan de obras de este tipo, van a verse sobradamente compensadas por las ventajas que supone». Y es que según la estimación de Reig, tras la inauguración «Castellón y Valencia quedan entre 30 y 40 minutos de recorrido, lo que facilitará e intensificará sus tradicionales vínculos históricos y culturales». El representante de Aumar anunciaría también que en breve tiempo, la autopista uniría «la totalidad del país valenciano con las fraternas comarcas catalanas», constituyendo «un poderoso instrumento del desarrollo económico». Con ello, terminaba, «aspiramos a que compartan nuestro orgullo cuantos habitan hoy en el antiguo Reino de Valencia».

Noticia publicada el martes 11 de junio de 1974. / Mediterráneo

El ticket número 1, «en plata»

Una vez terminado el acto, «la gran caravana» de las autoridades emprendió el recorrido del nuevo vial «hasta llegar, en un cuarto de hora, a la amplia zona de servicio de La Plana, en el término de Burriana, y en cuyo restaurante-cafetería, construido en puente sobre la autopista, Autopistas del Mediterráneo ofreció un vino de honor a los numerosísimos invitados». Después, a la llegada a la salida de Castellón Norte, «en las proximidades de la Magdalena, donde ahora termina el tramo construido», Joaquín Reig hizo entrega a Valdés del ticket número 1, «reproducido en plata», tras lo cual el ministro «cruzó el límite de la zona de peaje», en presencia del gobernador civil, José Luis Pérez Tahoces.

Dos días más tarde, en su edición del martes 11 de junio, Mediterráneo afirmaba que el domingo «la autopista fue una fiesta», con una afluencia «notable» (en torno a los 7.000 vehículos). El estreno de la obra, recalcaba el periódico, «en nuestra provincia ha caído muy bien en esa extensa clase media tan generalizada, que sobre su vehículo disfruta de todo y está dispuesta a disfrutar también de una autopista deseada, cuya realidad representa un nuevo paso de progreso».

Noticia publicada el 28 de febrero de 1978, con los coches aparcados en la A7 el día de la Romeria de les Canyes, meses antes de su apertura al tráfico. / Mediterráneo

Con todo, la autopista solo llegaba hasta Castellón y faltaba por construirse el segmento norte de la provincia y la conexión con Tarragona. Tres años más tarde, mediado junio de 1977, entraría en servicio el tramo entre Amposta y Peñíscola. Meses más tarde, ya en 1978, haría lo propio el enlace entre Peñíscola y Torreblanca. Solo faltaba llegar a Castellón Norte. Meses después, el jueves 8 de junio, Aumar publicaría un anuncio a toda página que rezaba: «hoy a partir de las 6 de la tarde, con la puesta en servicio del tramo Castellón-Torreblanca, queda abierta al tráfico en su totalidad la autopista Tarragona-Valencia».

Noticia publicada el viernes 9 de junio de 1978, con la apertura del último tramo pendiente en la provincia. / Mediterráneo

El protagonismo del acto inaugural correspondería al director general de Carreteras, Juan Bautista Diamante, acompañado en el acceso de Castellón-Norte por el gobernador Juan José Izarra del Corral. El estreno se verifica «con la mayor sencillez», siendo retiradas las barreras y recorriendo las autoridades los 35 kilómetros del nuevo tramo. Con el paso de las décadas y tras sucesivas prórrogas de la concesión, la autopista quedará liberalizada. Pero eso sería ya otra historia.

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