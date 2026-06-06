Un camión arrastra dos coches en la avenida Capuchinos de Castelló y provoca importantes daños materiales

Un camión ha protagonizado un aparatoso accidente a primera hora de la mañana de este sábado en la avenida Capuchinos de Castelló al arrastrar a dos vehículos que se encontraban en una de las vías de la avenida.

El siniestro no ha provocado daños personales, aunque sí ha dejado importantes desperfectos materiales en los coches implicados. Como consecuencia del impacto y el arrastre, uno de los vehículos ha resultado especialmente afectado, presentando un significativo boquete en uno de sus laterales.

Las imágenes y el vídeo que acompañan esta información muestran los daños sufridos por el turismo tras el paso del camión.

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Las circunstancias exactas en las que se ha producido el siniestro están siendo esclarecidas.