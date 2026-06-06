El III Festival del Viento llena de color las playas de Castelló en su jornada inaugural
El Aeroclub de Castelló complementa el festival con exposiciones de aeronaves, simuladores, talleres de drones y vuelos en globo para contemplar el evento desde el aire
Para ver este vídeo suscríbete a El Periódico Mediterráneo o inicia sesión si ya eres suscriptorSuscríbete
¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí
Castelló ha dado este sábado el pistoletazo de salida a la primera jornada del III Festival Internacional del Viento, una cita que convierte las playas del Gurugú y el Pinar en un gran escenario al aire libre con la participación de 140 pilotos procedentes de 22 países y más de 800 cometas. El evento, que se ha consolidado como uno de los principales reclamos turísticos del inicio del verano, ofrecerá durante todo el fin de semana más de 150 actividades dirigidas al público familiar.
La jornada inaugural llega después del acto simbólico de entrega de 30 banderas representativas del festival a la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, un gesto que refleja el carácter internacional de una cita que reúne delegaciones de países como India, Indonesia, China, Colombia, Costa Rica, Polonia, Croacia, Inglaterra o Italia.
Novedades
Las exhibiciones de cometas gigantes, algunas de hasta 50 metros de longitud, los espectáculos acrobáticos y las actividades infantiles protagonizan una programación que también incluye competiciones deportivas, talleres, conciertos, mercadillo artesanal, food trucks y exhibiciones aéreas. Entre las principales novedades de esta edición destacan las cometas iluminadas con luces LED y los grandes hinchables que, cada noche, transformarán el litoral castellonense en un espectáculo de luz y color.
Además, el Aeroclub acoge exposiciones de aeronaves, simuladores, talleres de drones y siete globos aerostáticos que permitirán contemplar el festival desde el aire. El Ayuntamiento ha habilitado servicios especiales de transporte y aparcamientos gratuitos para facilitar la llegada de los miles de visitantes que se espera que pasen por el recinto durante el fin de semana.
Suscríbete para seguir leyendo
- La reina Sofía ya está en Castelló: dónde y qué ha comido
- Este es el recorrido y el diseño de la nueva vía verde de Castelló
- Un gigante del textil cierra sus puertas en el centro de Castelló de forma inminente
- Cambio de propiedad en el bar Las Planas para seguir igual: La tercera generación compra el local para blindar su historia en el Grau de Castelló
- Emotiva y divertida boda del expresidente de Puertos del Estado y exrector, Paco Toledo, y la periodista Elena Rincón
- María Gimeno Freixas (22 años): entre las 10 mejores estudiantes de Ingeniería de Tecnología de España, cinco idiomas y... nieta del exalcalde de Castelló Gimeno
- Lío en el pleno de Castelló con los profesores en huelga: 'Cuidado que se les ve el plumero
- Ya hay fecha para que Papas García abra en su nuevo local de Castelló