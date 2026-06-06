El III Festival del Viento llena de color las playas de Castelló en su jornada inaugural

Castelló ha dado este sábado el pistoletazo de salida a la primera jornada del III Festival Internacional del Viento, una cita que convierte las playas del Gurugú y el Pinar en un gran escenario al aire libre con la participación de 140 pilotos procedentes de 22 países y más de 800 cometas. El evento, que se ha consolidado como uno de los principales reclamos turísticos del inicio del verano, ofrecerá durante todo el fin de semana más de 150 actividades dirigidas al público familiar.

La jornada inaugural llega después del acto simbólico de entrega de 30 banderas representativas del festival a la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, un gesto que refleja el carácter internacional de una cita que reúne delegaciones de países como India, Indonesia, China, Colombia, Costa Rica, Polonia, Croacia, Inglaterra o Italia.

Novedades

Las exhibiciones de cometas gigantes, algunas de hasta 50 metros de longitud, los espectáculos acrobáticos y las actividades infantiles protagonizan una programación que también incluye competiciones deportivas, talleres, conciertos, mercadillo artesanal, food trucks y exhibiciones aéreas. Entre las principales novedades de esta edición destacan las cometas iluminadas con luces LED y los grandes hinchables que, cada noche, transformarán el litoral castellonense en un espectáculo de luz y color.

Además, el Aeroclub acoge exposiciones de aeronaves, simuladores, talleres de drones y siete globos aerostáticos que permitirán contemplar el festival desde el aire. El Ayuntamiento ha habilitado servicios especiales de transporte y aparcamientos gratuitos para facilitar la llegada de los miles de visitantes que se espera que pasen por el recinto durante el fin de semana.