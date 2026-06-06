La Germandat dels Cavallers de la Conquesta recauda 1.290 euros para la lucha contra el cáncer en la primera comida benéfica de la Ordre Bellatora

La Ordre Bellatora de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta ha celebrado este sábado la primera comida benéfica, una iniciativa solidaria enmarcada en los actos conmemorativos del 75 aniversario de la entidad. La cita ha reunido a 96 asistentes y ha logrado recaudar un total de 1.290 euros que se destinarán íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer de Castelló.

La recaudación se ha obtenido tanto a través de la participación de los asistentes a la comida como mediante las aportaciones realizadas a la denominada fila 0, en la que han colaborado particulares y distintas entidades de la ciudad para apoyar la causa solidaria.

La Germandat dels Cavallers de la Conquesta recauda 1.290 euros para la lucha contra el cáncer. / Erik Pradas

El acto ha consistido en una comida de hermandad acompañada de varios parlamentos institucionales. Durante su intervención, la cap del Consell de Ordre Bellatora, Paloma Aguilar, agradeció la implicación y la generosidad de todas las personas que quisieron sumarse a la iniciativa, destacando la importancia de unir esfuerzos en favor de causas sociales.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer de Castelló (AECC), Maira Barrieras, agradeció la solidaridad mostrada por la Germandat y los asistentes, al tiempo que puso en valor la labor que desarrolla la entidad para acompañar y ayudar tanto a las personas afectadas por la enfermedad como a sus familias.

Asimismo, el Prohom de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, Héctor Prades, trasladó su agradecimiento a todos los participantes por respaldar esta primera edición de la comida benéfica, que ha combinado el carácter festivo de los actos del 75 aniversario con un marcado componente solidario.

La jornada concluyó con las actuaciones desinteresadas de Bárbara Breva y Peter Party DJ, que contribuyeron al éxito de una iniciativa que ha permitido recaudar fondos para la lucha contra el cáncer y el apoyo a quienes conviven con la enfermedad.