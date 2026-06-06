Motorocasión Castellón firma más de 200 ventas en solo un día

Motorocasión Castellón exhibe músculo un año más. La vigesimocuarta edición del certamen continúa consolidando unos buenos resultados comerciales en el Recinto de Ferias y Mercados de la capital de la Plana y solo este sábado, hasta las cinco y media de la tarde, se han formalizado más de 200 adquisiciones, en líneas similares a las del año pasado.

"De momento, durante las dos primeras jornadas, el ritmo de ventas se ha mantenido en términos muy similares registrados en 2025, cuando se batió el récord de operaciones de la historia de la feria. Habrá que ver qué ocurre a lo largo de estas dos últimas jornadas, pero el balance hasta el momento está siendo positivo", ha señalado el director de Motorocasión Castellón, Fernando Lobón.

Notable afluencia

Desde la organización inciden en que la afluencia de visitantes también evoluciona de manera positiva. Desde la apertura del certamen, la feria ha registrado un paso constante de público interesado en conocer la amplia oferta de vehículos expuestos, que incluso se mantuvo la jornada del viernes a pesar de la mala climatología.

Motorocasión afronta este domingo su última jornada con expectativas optimistas. Los asistentes todavía podrán acceder a una oferta de vehículos de ocasión con condiciones especialmente atractivas. El certamen abrirá sus puertas de diez de la mañana a dos de la tarde, permaneciendo cerrado durante la tarde. La entrada mantiene un precio de dos euros, incluye aparcamiento gratuito y su importe será reembolsado a quienes formalicen la compra de un vehículo durante el certamen.

La cita está organizada por Action Car Events y cuenta con la colaboración habitual de Astrauto, la Asociación de Talleres Reparadores y otros de Castellón, y el patrocinio del Ajuntament de Castelló.