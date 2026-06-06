Los 'puntos negros' de la circulación por Castelló. Aquí los tienes

Castelló cuenta con, al menos, cuatro puntos negros a la hora de circular y por dónde los castellonenses tienen que conducir con especial cuidado ya que cuentan con escasa visibilidad o se producen colisiones casi de forma diaria.

Así lo confirman fuentes de la Asociación Provincial de Autoescuelas al periódico Mediterráneo, cuyos representantes mantendrán la semana que viene una reunión con el concejal de Movilidad, Gonzalo Romero, en lo que será una primera toma de contacto tras la llegada del nuevo edil a este área después de la salida de Ramírez como responsable de esta concejalía. El objetivo es hacerle llegar Romero un documento con estos puntos conflictivos en la circulación por la ciudad, así como las señalizaciones erróneas, con el fin de que el consistorio pueda realizar un diagnóstico de esta situación y, "en la medida que sea posible, intentar solucionarla de la mano de los técnicos municipales", según ha explicado Romero.

Así, cuatro puntos negros con mayor conflictividad son, según la Asociación Provincial de Autoescuelas, son la avenida Enrique Gimeno y un tramo de la calle Pintor Oliet (desde el complejo deportivo de Gaetà Huguet hasta la estación de Renfe), una intersección con escasa visibilidad en la calle Pintor Soler Blasco a la altura del IES Caminàs, la calle Lagasca desde la calle Carcagente hasta la avenida del Mar y la ronda de circunvalación (entre la ronda sur a la altura de la Salera y la rotonda de la N-340 que cuenta con una gran fuente en el centro).

Mapa que muestra los 'puntos negros' en Google Maps.

Así, y según fuentes del sector de las autoescuelas, en la avenida Enrique Gimeno "el problema es que hay numerosos peatones y tráfico y cruzan muchos patinetes, por lo que es necesario ir con extremo cuidado".

Avenida Enrique Gimeno, este viernes. / Toni Losas

En cuanto a las inmediaciones del IES Caminàs, la escasa visibilidad de un cruce de la calle Pintor Soler Blasco obliga a que los conductores tengan que hacer un esfuerzo extra para circular de forma adecuada.

Calle Pintor Soler Blasco de Castelló. / GABRIEL UTIEL BLANCO

La calle Lagasca, en el centro de la ciudad invita a tener también cuidado por parte de los castellonenses que circulan por ella con su vehículo porque se trata de un vial que, a lo largo de él, va cambiando de dos carriles a uno varias veces. Una situación que motiva que hayan varios golpes entre turismos si no se tiene cuidado debido a las características de esta calle.

Dos carriles en este tramo de la calle Lagasca. / Toni Losas

Finalmente, la ronda de circunvalación es la reina de los besitos entre vehículos debido a la numerosa existencia de rotondas. "Hay cerca de una docena desde la zona del Hospital General hasta Salera y muchas veces la falta de conocimiento a la hora de circular por glorietas motiva los golpes", han asegurado fuentes de las autoescuelas.