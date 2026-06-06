La tradición, la fe y la cultura popular protagonizan el día del Corpus Christi en Castelló

Castelló ha celebrado el Corpus Christi, una de sus festividades más arraigadas, con una jornada marcada por la tradición, la fe, la cultura popular y la participación ciudadana. Desde primera hora de la mañana, el centro de la ciudad se ha llenado de ambiente festivo con la presencia de representantes municipales, entre ellos el concejal de Cultura en funciones, Vicent Sales, quien ha destacado el valor identitario de esta celebración y el papel de las entidades que la mantienen viva.

Corpus Christi en Castelló / Toni Losas

Sales también ha señalado que el Corpus Christi «es una celebración que forma parte de la identidad de Castellón y que vuelve a demostrar la fuerza de nuestras tradiciones y el fervor con el que la ciudad participa en una cita tan arraigada».

Los actos

Los actos han comenzado a las 12.00 horas con la llegada de los gegants a la plaza Mayor, uno de los momentos más esperados del programa. Por la tarde, el protagonismo ha sido para el pasacalles de cavallets i nanos, que ha recorrido varias calles céntricas y ha congregado a numerosos vecinos y visitantes. A las 18.30 horas ha tenido lugar el Ball dels Nanos, interpretado por la asociación Dansants del Corpus.

La vertiente religiosa se ha vivido en la concatedral de Santa María con la misa pontifical, que ha reunido a fieles y autoridades en un ambiente solemne. Como colofón, la procesión general ha recorrido la ciudad con la participación de cofradías, entidades festivas, reinas de las fiestas y los niños y niñas de primera comunión, reafirmando la vigencia de esta tradición en la capital de la Plana.