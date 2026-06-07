La Germandat dels Cavallers de la Conquesta elige al XXIX Guillem de Mont-Rodó

La Milicia Templaria de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta ha acordado por unanimidad el nombramiento de su XXIX Guillem de Mont-Rodó para el año 2027 de cara a la presentación que tendrá lugar en la tradicional cena estival de julio.

Licenciado en Ciencias del Trabajo y actual director económico del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, José Antonio Balfagó será quien ejerza este cargo el próximo ejercicio. Como miembro de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, ha desempeñado los cargos de Prohom, Maestre y Maestre de la Milicia Templaria, de la que actualmente es Senescal, formando parte asimismo del Consell d'Honor de la entidad.

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En las Fiestas de la Magdalena de 2025 representó al Rey Jaume I y recientemente se ha incorporado al Colegio Apostólico de Castellón. Como XXIX Guillem de Mont-Rodó encarnará a quien fuera maestre templario, tutor y protector del joven Jaume I y uno de sus principales colaboradores en tareas de administración económica y gobierno.Su nombramiento oficial será en un acto de gala a principios del 2027.