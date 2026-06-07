La Germandat dels Cavallers de la Conquesta elige al XXIX Guillem de Mont-Rodó
La Milicia Templara designa el cargo para el 2027 por unanimidad
La Milicia Templaria de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta ha acordado por unanimidad el nombramiento de su XXIX Guillem de Mont-Rodó para el año 2027 de cara a la presentación que tendrá lugar en la tradicional cena estival de julio.
Licenciado en Ciencias del Trabajo y actual director económico del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, José Antonio Balfagó será quien ejerza este cargo el próximo ejercicio. Como miembro de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, ha desempeñado los cargos de Prohom, Maestre y Maestre de la Milicia Templaria, de la que actualmente es Senescal, formando parte asimismo del Consell d'Honor de la entidad.
En las Fiestas de la Magdalena de 2025 representó al Rey Jaume I y recientemente se ha incorporado al Colegio Apostólico de Castellón. Como XXIX Guillem de Mont-Rodó encarnará a quien fuera maestre templario, tutor y protector del joven Jaume I y uno de sus principales colaboradores en tareas de administración económica y gobierno.Su nombramiento oficial será en un acto de gala a principios del 2027.
Suscríbete para seguir leyendo
- La reina Sofía ya está en Castelló: dónde y qué ha comido
- Este es el recorrido y el diseño de la nueva vía verde de Castelló
- Un gigante del textil cierra sus puertas en el centro de Castelló de forma inminente
- Cambio de propiedad en el bar Las Planas para seguir igual: La tercera generación compra el local para blindar su historia en el Grau de Castelló
- Emotiva y divertida boda del expresidente de Puertos del Estado y exrector, Paco Toledo, y la periodista Elena Rincón
- Castelló da la vuelta al mundo en un día: 14 países llenarán el parque Ribalta de música, bailes y gastronomía
- María Gimeno Freixas (22 años): entre las 10 mejores estudiantes de Ingeniería de Tecnología de España, cinco idiomas y... nieta del exalcalde de Castelló Gimeno
- Lío en el pleno de Castelló con los profesores en huelga: 'Cuidado que se les ve el plumero