El III Festival del Viento se despide de Castelló con una gran afluencia de público

Castelló ha despedido este domingo la III edición del Festival Internacional del Viento con una gran afluencia de público durante todo el fin de semana y un balance positivo de participación, organización y proyección turística. A falta de cerrar los datos definitivos, las primeras estimaciones apuntan a cifras de asistencia cercanas a las de la pasada edición, cuando el festival reunió a alrededor de 50.000 personas.

Miles de visitantes, tanto de la capital como del resto de la provincia, han llenado las playas, el renovado paseo Ferrandis Salvador, el entorno del Aeroclub de Castellón y diferentes espacios del Grao para disfrutar de una programación con más de 150 actividades para todos los públicos.

Galería | Última jornada del Festival Internacional del Viento / Gabriel Utiel

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha destacado que la ciudad “ha vivido intensamente esta tercera edición del Festival Internacional del Viento, con las playas llenas de vida, el cielo de Castellón convertido en un espectáculo de color y el Grao como punto de encuentro, convivencia y dinamización”.

Carrasco ha subrayado que esta edición confirma la consolidación de un festival que nació con vocación de crecer y que ya se ha convertido en “un referente para la ciudad y una cita para dar la bienvenida al verano”. En este sentido, ha señalado que Castellón ha vuelto a demostrar su capacidad para acoger grandes eventos familiares, turísticos, deportivos y culturales en sus playas.

22 países participantes

La III edición del Festival Internacional del Viento de Castellón ha sido la más internacional hasta la fecha, con la participación de 140 pilotos de cometas procedentes de 22 países y más de 800 cometas que han llenado de color el cielo castellonense. Durante todo el fin de semana, las playas del Gurugú, el Pinar y el Serradal han acogido cometas gigantes, exhibiciones acrobáticas, trenes de cometas, talleres, actividades deportivas, música, cuentacuentos, pintacaras, propuestas de ocio y espectáculos nocturnos.

Los trenes de cometas han protagonizado la jornada de despedida del festival. / Gabriel Utiel

Una de las principales novedades de esta tercera edición ha sido la incorporación, por primera vez, de cometas e hinchables gigantes iluminados por la noche, que han transformado el frente marítimo en un gran escenario visual. La playa del Gurugú acogió este espectáculo nocturno con figuras iluminadas con tecnología LED, una imagen inédita en el festival que reforzó su carácter familiar y experiencial.

La alcaldesa ha añadido que “ver nuestras playas llenas también por la noche, con familias disfrutando de este espectáculo de luz, color y viento, demuestra la capacidad de este festival para atraer público y generar nuevas experiencias en nuestro litoral”.

Cometas LED

Uno de los espacios más concurridos ha sido el Aeroclub de Castellón, que durante la jornada de este domingo ha acogido, en sesiones de mañana y tarde, los vuelos acrobáticos. También se han cubierto todas las plazas disponibles para los bautismos aéreos en avioneta, con cerca de 250 participantes, así como las 2.500 plazas ofertadas para los vuelos en globo aerostático.

El público ha respondido en esta nueva edición de la cita del Grau. / Gabriel Utiel

Carrasco ha señalado que el Festival Internacional del Viento permite disfrutar Castellón “por tierra, mar y aire”, con propuestas para todos los públicos en el entorno de las playas.

La alcaldesa también ha destacado que el Grao de Castellón ha vuelto a funcionar como punto de dinamización social, turística y económica, con actividad en las playas, en el paseo Ferrandis Salvador, en los chiringuitos y en los establecimientos del distrito marítimo.

Asimismo, ha puesto en valor la colaboración público-privada y la labor de Adepla, el Aeroclub de Castellón, la Autoridad Portuaria, los comercios del Grao y todas las entidades colaboradoras.

Carrasco ha agradecido, además, el trabajo de la Policía Local, Bomberos, Protección Civil, los servicios sanitarios, movilidad, limpieza y todos los dispositivos municipales que han velado por la seguridad, la coordinación y el buen funcionamiento del festival durante todo el fin de semana.