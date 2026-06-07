Motorocasión Castellón supera las 400 operaciones en una edición marcada por el tirón del coche usado

Motorocasión Castellón, la feria provincial del automóvil, ha cerrado este domingo su trigésima edición con más de 400 operaciones de venta y una oferta integrada por más de 800 vehículos de distintas marcas y gamas.

Durante los cuatro días de feria, miles de visitantes han pasado por el recinto para conocer las propuestas comerciales de más de una veintena de empresas expositoras, en una edición marcada por el dinamismo del mercado y el interés del público por el vehículo de ocasión en Castelló.

El recinto de ferias de Castelló ha sido el lugar donde, un año más, se ha desarrollado este evento. / Antonio Pradas

La gran cita del motor provincial ha vuelto a confirmar su fortaleza comercial al alcanzar un total estimado de 418 operaciones de venta al cierre del certamen, una cifra muy similar a la registrada en la edición de 2025. Desde la organización destacan que estos datos reflejan la confianza de los compradores y el buen momento del sector automovilístico provincial.

Además, el volumen final de operaciones podría aumentar en los próximos días, ya que varias ventas iniciadas durante la feria quedaron pendientes de formalización al término del evento.

'Play-off' del Castellón

En cuanto a la afluencia de público, la organización señala que fue ligeramente inferior a la del año pasado debido a la coincidencia con el primer partido del play-off del CD Castellón, un factor que condicionó el tráfico de visitantes durante la tarde del sábado.

Una imagen de los modelos expuestos en esta edición de Motorocasión. / Antonio Pradas

“El balance de esta nueva edición de Motorocasión Castellón, con la que conmemoramos el trigésimo aniversario de su nacimiento, ha vuelto a ser muy positivo”, ha señalado el director del certamen, Fernando Lobón. “A pesar de que la afluencia de visitantes fue ligeramente menor que la del año pasado, las ventas se han mantenido en cifras muy similares a la edición pasada, con lo que el balance que podemos hacer es muy positivo”, ha añadido.

La organización de la feria anunciará a principios de julio el balance final de ventas, así como el volumen de negocio total registrado en esta 24ª edición de Motorocasión Castellón. Ese informe incluirá también las operaciones iniciadas durante el certamen y que se cierren a lo largo de las dos próximas semanas.

Motorocasión Castellón está organizado por Action Car Events y cuenta con la colaboración habitual de Astrauto, la Asociación de Talleres Reparadores y otros de Castellón, y el patrocinio del Ayuntamiento de Castelló.