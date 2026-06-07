Una paella popular, 23 actuaciones y 14 consulados: así ha sido la mesa consular de Castelló

Castelló ha celebrado este domingo una nueva edición de la mesa consular en el Parque Ribalta, una cita que ha reunido a 14 consulados, asociaciones y colectivos vinculados a la convivencia social e intercultural en la ciudad.

La jornada, organizada con un formato lúdico-festivo y de atención ciudadana, ha contado con 14 stands informativos, 23 actuaciones folclóricas, muestras artesanales, un pasacalle por el centro de la ciudad y una paella popular como cierre. El concejal de Convivencia Social e Interculturalidad, Vicent Sales, ha asistido al acto acompañado por el concejal de Urbanismo, Sergio Toledo; el concejal de Participación Ciudadana, Paco Cabañero; y la concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara.

Sales ha destacado que Castelló “ha vuelto a demostrar que es una ciudad diversa, abierta y capaz de tender puentes entre culturas”. El edil ha subrayado que la cita ha unido “la parte más práctica, con la atención consular, y la parte más humana, con la cultura, la música y el encuentro entre vecinos de distintas procedencias”.

Pasacalle

El pasacalle de la mesa consular ha partido desde el parque Ribalta y ha recorrido algunas de las principales calles del centro de Castelló, pasando por la Puerta del Sol y regresando por la avenida Rey Don Jaime hasta finalizar de nuevo en el punto de inicio. La música, el folclore y la gastronomía han marcado una jornada pensada para visibilizar la diversidad cultural presente en Castelló.

El concejal ha puesto en valor “la gran respuesta de los consulados, asociaciones y colectivos participantes”, que han contribuido a convertir la jornada en una “celebración de la diversidad” y en una muestra de la riqueza cultural que forma parte de la ciudad.

Coordinación institucional

Sales también ha recordado que la mesa consular de Castelló permite mantener un trabajo estable entre el Ayuntamiento y los consulados, facilitando la coordinación institucional y acercando la administración a los vecinos de origen extranjero. “Queremos que Castelló sea una ciudad que acompaña, que escucha y que ofrece respuestas cercanas a quienes han elegido vivir aquí”, ha señalado.

El edil ha concluido que jornadas como esta refuerzan la idea de una ciudad “abierta, integradora y orgullosa de su diversidad”, donde cada cultura suma y donde la convivencia se vive en la calle, en los barrios y en los espacios compartidos.