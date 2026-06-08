Castelló
Carrasco se compromete a una reunión con los profesores en huelga que le exigen un "apoyo por escrito"
Los representantes de los maestros han hablado con la alcaldesa en los soportales del Ayuntamiento en un encuentro improvisado
Paloma Aguilar / Lucía Peris
Los profesores en huelga por la educación pública en Castelló han mantenido un encuentro improvisado este lunes con la alcaldesa de la capital, Begoña Carrasco, y la concejala de Educación, María España, en los soportales el Ayuntamiento después de que la alcaldesa hubiera recibido a los guardias civiles de Aranjuez con los que se ha fotografíado en las escaleras del consistorio y ha sido en ese momento cuando ha sido requerida por los representantes de los profesores.
Tras casi media hora de conversación y reivindicaciones, la primera edila se ha comprometido a reunirse con ellos si bien estos le han exigido un compromiso de apoyo formal a este colectivo "por escrito".
Los representantes de los maestros se han quejado de que la negociación con la conselleria se está dilatando porque ya llevan un mes "y esto es insostenible, también a nivel emocional porque lo estamos dando todo", han dicho los manifestantes, tras protagonizar una bicicletada reivindicativa.
"Presiona a tu partido, sé valiente, Vila-real nos ha dado su apoyo", han afirmado durante el encuentro los profesores, tras reivindicar que la administración autonómica tiene que tener partida presupuestaria para arreglar los centro y denunciar que "están ahogando a la escuela pública, que hay que cuidarla y mejorarla". "Queremos un comunicado oficial como alcaldesa, que hables con tus compañeros de partido, un escrito para presionar y que digáis en València que esto se acabe ya, así como que recoja que el Ayuntamiento apoya las reivindicaciones de la escuela pública", han proseguido los profesores en huelga.
Por su parte, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha recordado que en el pleno del pasado mes al que asistió una representación de este sector, ya manifestó públicamente su apoyo a la educación pública "porque tengo el mismo interés en que esto se acabe ya porque defiendo la educación publica y también quiero que se arreglen los centros". Carrasco ha manifestado que sus dos hijas van a la escuela pública y "os entiendo, hacemos lo que podemos con el mantenimientos de los centros públicos y no me gusta que esto se dilate en el tiempo porque pierden todos, las familias, los profesores, Castellón". "Yo también estoy afectada", ha proseguido directamente a sus interlocutores, tras recordar la inversión de casi dos millones de fondos europeos para hacer espacios de sombra en 18 colegios de Castelló.
"Queremos que se mejoren nuestras escuelas, somos el Ayuntamiento de todos y hago lo mejor por mi ciudad", ha finalizado Carrasco, tras reiterar el ofrecimiento de una reunión para hablar de la educación pública con los representantes "que queráis".
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