Nombramiento
La Casa Castilla-La Mancha entrega sus 'Quijotes' y estos son los afortunados
Acto protocolario para la entrega de los reconocimientos sociales
La Casa Castilla-La Mancha en Castelló ha entregado sus reconocimientos 2026 en un acto protocolorio presidido por la máxima representante d ela entidad, Vicky Amores.
De esta forma, el concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Urbanos, Sergio Toledo, ha recibido el premio Quijote del Año 2026 en reconocimiento a su labor para fortalecer los lazos de convivencia, cultura y amistad entre ambas comunidades si bien Toledo ha agradecido “su dedicación, su cercanía y el trabajo constante que desarrolla al frente de una asociación que aporta tanto a nuestra ciudad”. Además, el diputado autonómico castellonense de Vox David Muñoz y José Luis Moreno han recibido el Quijote de Honor y el Sancho Panza respectivamente.
El edil ha asegurado que “recibir el reconocimiento de Quijote del Año es un honor que agradezco de corazón” y ha trasladado su agradecimiento a la Casa de Castilla-La Mancha “por este detalle y por la labor que realiza desde hace tantos años fortaleciendo los lazos de convivencia, cultura y amistad entre quienes forman parte de esta gran familia”.
Toledo ha señalado que recibe este reconocimiento “con humildad, sabiendo que detrás de cualquier responsabilidad pública siempre hay muchas personas que ayudan, colaboran y empujan para que las cosas salgan adelante”.
Por último, ha reafirmado su compromiso de “seguir trabajando con la misma ilusión, escuchando, aprendiendo y tratando de estar a la altura de la confianza que tantas personas depositan cada día en nosotros”.
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