Un colegio de Castelló se cae a trozos: humedades, puertas carcomidas y un patio lleno de agujeros

Humedades en las paredes de las aulas, puertas carcomidas, azulejos sueltos, un patio lleno de agujeros… Las imágenes del CEIP Bisbe Climent de Castelló hablan por sí solas. El centro educativo muestra un deterioro muy avanzado, lo que supone un peligro para los alumnos que asisten a sus clases y que viven a diario los problemas que esta situación genera.

Además, en estos momentos, la solución no se atisba en el horizonte, por lo que los padres y madres de los estudiantes han decidido alzar la voz y reclamar una solución urgente ante la situación de dejadez que sufre el colegio.

Humedades en las paredes y techos desconchados en el interior de las clases. / Mediterráneo

Como portavoz de los padres, la presidenta de la Asociación de Familias de Alumnos del CEIP Bisbe Climent, Lledó Lòpez, apunta que “está todo muy mal en el centro. El colegio está muy deteriorado y los niños sufren un calor brutal. Hay una falta de mantenimiento terrible”. Añade que “sin embargo, parece que no está lo suficientemente mal. Tendrá que sucederle algo a algún niño para que reaccionen”.

Soluciones de urgencia

La situación ha obligado a buscar soluciones de urgencia y hacer chapuzas para contar con algunos espacios y servicios. Lledó Lòpez señala que “los baños todavía funcionan con la cuerda y se ve que tienen más de 50 años. Es que se están cayendo a trozos” y se lamenta de que “todo está lleno de apaños. Las puertas están rotas y algunas creo que incluso pueden tener carcoma. Estamos en una situación tercermundista. Esto no parece un colegio público. No tiene nada de mantenimiento”.

Imagen del dintel de una de las puertas de las aulas del CEIP Bisbe Climent. / Mediterráneo

Por ejemplo, uno de los espacios que más preocupa a los padres de los alumnos es el patio del CEIP Bisbe Climent, donde los pequeños aprovechan para jugar durante los recreos. “Ahí no hay ni una sombra y está lleno de agujeros, lo que es muy peligroso”, denuncia Lòpez, que se queja de que el centro siga en esta situación extrema.

En marzo de 2023, el Consejo Escolar Municipal aprobó la adhesión al Pla Edificant para el derribo total del centro y su reposición en el mismo solar. Pero, desde entonces, no se ha producido ningún avance en este proyecto. Además, desde la AFA del CEIP Bisbe Climent, también se quejan de que el colegio se ha quedado fuera del listado de 18 centros en los que el Ayuntamiento de Castelló instalará refugios climáticos.

Mantenimiento

Lledó Lòpez critica que “para el consistorio, el mantenimiento de sus centros debería ser una prioridad. Nos tienen abandonados totalmente. O es que no nos hemos quejado bastante, o no nos hemos quejado bien, pero pienso que la tarea del Ayuntamiento de Castelló es revisar sus instalaciones y comprobar que todos los centros estén en condiciones”.

El CEIP Bisbe Climent no es el único colegio de la capital de la Plana que ha levantado la voz para exigir mejoras en sus instalaciones. También lo ha hecho el CEIP Censal, donde sus profesores han publicado, a través de la cuenta de Instagram del centro, sus principales exigencias para la Conselleria de Educación.

A través de un vídeo, reclaman una mejora de las instalaciones y de la financiación, así como un número menor de alumnos por clase para poder atender mejor al alumnado.