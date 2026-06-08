Compromís acusa a Carrasco de introducir criterios discriminatorios en las ayudas al alquiler en Castelló

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló ha denunciado los continuos retrasos en las ayudas municipales al alquiler anunciadas por el gobierno de Begoña Carrasco y ha reclamado que cualquier convocatoria tenga como criterio principal la situación económica de las personas beneficiarias.

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha lamentado que meses después de los anuncios realizados por el gobierno municipal las ayudas sigan sin llegar mientras los precios del alquiler continúan aumentando en la ciudad. “Hace meses que Begoña Carrasco anuncia ayudas al alquiler para jóvenes que no llegan y hace meses que el precio de la vivienda sigue subiendo. Las necesidades de la ciudadanía no pueden seguir esperando mientras el gobierno municipal acumula titulares que después no se materializan”, ha afirmado.

Garcia también ha criticado la polémica abierta entre PP y Vox en torno a la denominada prioridad nacional. Según Compromís, ambos partidos están utilizando una cuestión ideológica para intentar obtener rédito político mientras el problema real sigue sin resolverse.

"Prioridad nacional discriminatoria"

“La propuesta de prioridad nacional que planteó Vox es discriminatoria y excluyente. Pero lo más sorprendente es ver cómo PP y Vox intentan ahora atribuirse victorias políticas contradictorias. Unos afirman que se aplicará y los otros aseguran que no. Están más preocupados por la propaganda que por dar soluciones a los problemas de acceso a la vivienda”, ha señalado.

Para Compromís, el debate no debería centrarse en el origen de las personas beneficiarias sino en su situación económica. “El criterio fundamental debe ser la renta. Las ayudas públicas deben llegar a las personas que tienen dificultades para pagar el alquiler, independientemente de cualquier otra consideración. Lo que no podemos permitir es que acaben beneficiando a personas que no las necesitan mientras muchas familias siguen haciendo enormes esfuerzos para llegar a fin de mes”, ha defendido Garcia.

En este sentido, el portavoz de Compromís ha advertido de que la formación estará especialmente vigilante sobre el diseño y la adjudicación de las futuras ayudas municipales. “No queremos que se repitan situaciones como las que hemos visto en otras ciudades gobernadas por el Partido Popular, donde las políticas de vivienda han acabado favoreciendo a personas próximas al gobierno en lugar de priorizar a quienes realmente lo necesitan. Las ayudas deben ser transparentes, objetivas y basadas en criterios sociales”, ha manifestado.

Finalmente, Garcia ha insistido en que la prioridad del Ayuntamiento debería ser ampliar la oferta de vivienda asequible y facilitar el acceso al alquiler. “Mientras PP y Vox siguen discutiendo entre ellos, la realidad es que cada vez hay más personas que no pueden acceder a una vivienda digna. Ese es el problema que debería estar ocupando al gobierno municipal”, ha concluido.