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El Fadrí de Castelló estrena barandilla con leds y se someterá a otra megaobra. Esta es

El pasamanos mide 196 metros y es de hierro

Imagen del Fadrí de Castelló.

Imagen del Fadrí de Castelló. / Mediterráneo

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Paloma Aguilar / Lucía Peris

Castellón

El Fadrí, símbolo indiscutible de la identidad de la ciudad, es uno de los monumentos históricos en el que el Ayuntamiento de Castelló, ha invertido 30.000 euros para la instalación de una barandilla de hierro y 196 metros de largo con leds con el fin de dotar al edificio de mayor seguridad para los visitantes. Así lo ha explicado la alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco, acompañada de la concejala de Educación y Cultura, María España, y el edil de Servicios Públicos, Sergio Toledo, los responsables de la obra y técnicos municipales así como la directora del MUCC, Ana Meseguer.

La actuación ha consistido en la instalación de un pasamanos que recorre toda la torre hasta llegar a la zona superior del campanario. El objetivo primordial de esta intervención es "reforzar la seguridad y proteger de posibles caídas a todos los visitantes", ha dicho la primera edila, quien ha concretado que en "pocos días" los vecinos podrán disfrutar de esta mejora artquitectónica.

Imagen de las escaleras del Fadrí con la barandilla con leds.

Imagen de las escaleras del Fadrí con la barandilla con leds. / Lucía Peris

Futuras reformas contra las filtraciones

La inversión económica destinada a esta primera obra de mejora se verá complementada con otros 95.000 euros para futuros trabajos de conservación de este Bien de Interés Cultural (BIC) y de mayor envergadura que consistirán en la eliminación de las filtraciones del edificio municipal, pese a que todavía no hay fecha de comienzo de los mismos ya que es la Conselleria de Cultura la que los tiene que autorizar.

Nuevo pasamanos del Fadrí con luces LED.

Nuevo pasamanos del Fadrí con luces LED. / Redacción Mediterráneo

Esta intervención posterior se centrará específicamente en mejorar y rejuntar el pavimento del suelo con el fin de prevenir futuras filtraciones de agua y evitar las actuales. El aviso sobre la existencia de estas filtraciones de agua llegó directamente a través del Gremio de Campaneros de Castellón, un colectivo que pone en especial valor la necesidad de llevar a cabo esta reconstrucción.

De hecho, la preservación de las campanas históricas será el principal objetivo de la siguiente reforma que se acometa en la torre ya que el agua cae sobre los yugos de las mantienen y podría afectarlas. Para garantizar su prevención y protección a largo plazo, no solo frente a los efectos meteorológicos sino también ante el deterioro que causan las heces de las aves, se prevé ejecutar una impermeabilización completa del chapitel. "Es importante invertir los recursos públicos en el mantenimiento y cuidado de nuestros símbolos», ha dicho Carrasco, quien también ha destacado que el Ayuntamiento "pone en valor y servicio el patrimonio de todos los castellonenses".

Noticias relacionadas y más

"Ponemos en valor y servicio el patrimonio de todos los castellonenses"

Begoña Carrasco

— Alcaldesa de Castelló

Proyección turística

Esta reforma integral del monumento coincide cronológicamente con la celebración del 775 aniversario de la fundación de la ciudad de Castellón que este año celebra la capital de la Plana. A este respecto, Carrasco señala que la mejora constante del «corazón de nuestra ciudad» -en referencia directa al Fadrí- ayuda de forma notable a la ciudad de Castellón a colocarse en el mapa nacional e internacional, destacando el edificio como uno de los principales puntos de interés turísticos para los visitantes.

Autoridades en el Fadrí de Castellón.

Autoridades en el Fadrí de Castellón. / Redacción Mediterráneo

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