¿Sabes qué es el festival de yoga Satsang Life Experience? Prepárate porque llega a Castelló

La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha presentado este lunes el festival de yoga Satsang Life Experience junto a Alba Fas, organizadora del evento, y Adriana Sanz, influencer y divulgadora del mundo del yoga. La iniciativa se celebrará del 19 al 21 de junio en las instalaciones del CIPFP Costa de Azahar y nace con el objetivo de posicionar a Castelló como un destino de referencia en bienestar, calidad de vida y turismo experiencial a través de una propuesta abierta a toda la ciudadanía.

Satsang Life Experience supone la evolución del conocido Satsang Fest, que desde 2013 ha reunido a cientos de participantes en torno a la práctica del yoga, la salud y el desarrollo personal. Esta nueva edición incorpora una programación ampliada, una nueva ubicación y una identidad renovada que integra bienestar, música en directo, gastronomía saludable, mercado consciente, propuestas familiares y un fuerte componente solidario, reforzando la proyección del estilo de vida mediterráneo.

Presentación del evento, este lunes. / Mediterráneo

Miralles ha destacado que “este tipo de iniciativas permiten seguir avanzando en la estrategia de desestacionalización y diversificación de la oferta turística de la ciudad, poniendo en valor los recursos naturales y el entorno litoral. Castellón cuenta con un entorno privilegiado que combina mar, naturaleza y clima, lo que nos permite acoger eventos que conectan directamente con el bienestar y con un modelo de turismo cada vez más demandado”.

La edila ha subrayado además que “la celebración del festival en un espacio próximo al Mediterráneo refuerza su atractivo y contribuye a proyectar la imagen de Castellón como ciudad abierta, saludable y vinculada a su entorno. El hecho de poder disfrutar de una programación de estas características junto al mar convierte la experiencia en algo único. Hablamos de una forma de vivir y de sentir nuestro litoral, que es uno de los principales activos turísticos de la ciudad y que queremos seguir poniendo en valor con propuestas innovadoras".

Un fin de semana vinculado al solsticio de verano y al Día Internacional del Yoga

La celebración de Satsang Life Experience coincide con dos fechas de especial relevancia. Por un lado, el solsticio de verano, un momento simbólico asociado a la renovación, la energía vital y la conexión con la naturaleza, que se celebrará con una experiencia especial al atardecer frente al mar concebida como un encuentro colectivo para dar la bienvenida al verano.

Por otro lado, el domingo 21 de junio tendrá lugar el Día Internacional del Yoga, una jornada reconocida por Naciones Unidas que pone en valor los beneficios físicos, mentales y emocionales de esta disciplina milenaria. Esta coincidencia refuerza el carácter del festival y su vinculación con el bienestar integral y el equilibrio personal.

Una programación abierta, diversa y participativa

Durante tres días, el CIPFP Costa de Azahar se transformará en un espacio de encuentro donde convivirán actividades de yoga, meditación, movimiento consciente, música en directo, terapias de bienestar, gastronomía saludable y propuestas familiares. La asistencia al recinto será gratuita, permitiendo el acceso libre a la mayor parte de los espacios y actividades programadas.

El festival contará con diferentes áreas temáticas como Wellness Area, Satsang Stage, Conscious Market, Satsang Therapy, Healthy Food Experience, Family Area y Camper Village Day Area, configurando un entorno diseñado para favorecer la convivencia, el aprendizaje y el disfrute compartido en torno a hábitos de vida saludables.

Compromiso con las familias y la dimensión social

Uno de los pilares fundamentales de esta edición será la participación familiar, con una programación específica orientada a niños y adultos que incluye talleres creativos, actividades participativas y sesiones adaptadas para todas las edades. El objetivo es fomentar la educación emocional, la convivencia intergeneracional y el acceso universal a experiencias de bienestar.

Asimismo, la edil ha puesto el acento “en la importancia del turismo familiar dentro de la estrategia municipal. Castellón es un destino especialmente atractivo para las familias y queremos seguir consolidando esa posición con actividades que permitan compartir tiempo de calidad, fomentar hábitos saludables y generar experiencias conjuntas”.

El festival incorpora además una dimensión solidaria, ya que parte de la recaudación de las actividades guiadas se destinará a ASOLECAS, asociación castellonense que presta apoyo a personas afectadas por leucemia y a sus familias, reforzando el compromiso social del proyecto.

Castelló, referente del turismo de bienestar

La organización prevé la participación de varios centenares de personas a lo largo del fin de semana y confía en que esta primera edición contribuya a consolidar a Castellón como un destino vinculado al turismo de bienestar, el estilo de vida mediterráneo y las experiencias transformadoras, reforzando su posicionamiento dentro del panorama nacional e internacional.