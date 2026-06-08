Mercado provisional de Santa Clara en Castelló: denuncian altas temperaturas y el elevado ruido de la climatización

El grupo municipal socialista de Castelló ha reclamado este lunes al gobierno de Begoña Carrasco una actuación urgente para solucionar los problemas de climatización que está sufriendo el mercado central provisional de la plaza Santa Clara, donde las altas temperaturas registradas en los últimos días están provocando un creciente malestar entre los vendedores del recinto.

La portavoz socialista, Patricia Puerta, ha señalado que las quejas de los comerciantes evidencian que el sistema instalado por el ayuntamiento “es claramente insuficiente para afrontar las elevadas temperaturas que ya se están registrando cuando ni siquiera ha comenzado oficialmente el verano”.

Puerta ha afirmado que "estamos hablando de personas que pasan muchas horas al día trabajando en el mercado y de productos que necesitan unas condiciones adecuadas de conservación. No se puede improvisar con algo tan básico como la climatización de una instalación de estas características", ha añadido.

Patricia Puerta es la portavoz del grupo municipal del PSOE en Castelló. / Mediterráneo

La portavoz socialista ha advertido además de que el problema no se limita al calor. El sistema habilitado por el gobierno de Carrasco, además de no lograr una refrigeración suficiente, genera un fuerte ruido constante en los puestos más próximos a los motores, una situación que los propios vendedores califican de insoportable.

"Hay comerciantes que tienen que desarrollar su jornada laboral soportando durante horas un ruido permanente provocado por unos equipos que, además, ni siquiera cumplen adecuadamente su función de refrigerar el recinto. Estamos ante un doble problema: calor excesivo y contaminación acústica", ha denunciado Patricia Puerta.

Para la portavoz socialista, esta situación vuelve a poner de manifiesto la falta de planificación del gobierno de Begoña Carrasco. "Lo preocupante es que este problema era perfectamente previsible. Si ahora estamos sufriendo estas condiciones en pleno mes de junio, no queremos imaginar qué ocurrirá cuando lleguen las semanas de más calor del verano", ha advertido Puerta, quien considera que “una instalación que ha supuesto una importante inversión pública no puede convertirse en un espacio incómodo para quienes trabajan y compran en él”.