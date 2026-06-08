¿A qué han venido a Castelló 65 alumnos guardias civiles de la Academia de Oficiales de Aranjuez?

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha presidido este lunes en el salón de plenos la recepción a los alumnos y alumnas de 3º curso de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil de Aranjuez que, junto a otros oficiales profesores, están durante estos días visitando la ciudad y la provincia, dentro de su viaje de fin de curso. Un acto en el que han acompañado en la presidencia el Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Castellón, Alfonso Martín, además del Teniente Coronel Jefe de Estudios de la Academia, Jorge López. También ha estado presente el concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal.

La primera edila ha recordado “que es todo un honor recibir a esta representación de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil. Una Guardia Civil que, a lo largo de sus más de 182 años de historia, ha ido ampliando su implicación y compromiso con el conjunto de la sociedad española y extendiendo su actividad a diferentes ámbitos, adaptándose a los retos y desafíos propios de cada época, siendo una de las instituciones mejor valoradas por los españoles”.

Un momento de la recepción. / Mediterráneo

Carrasco ha asegurado que “no hay un honor más grande que el de servir a España y a los españoles. Teniendo como principal guía otros de los valores tradicionales del Cuerpo: Lealtad, Abnegación, Disciplina, Voluntariedad y Compañerismo. Castellón os recibe con los brazos abiertos y espera que paséis unos días inolvidables entre nosotros dentro de este viaje de fin de curso que estáis realizando”.

Hay que destacar que es la primera vez que se realiza esta visita institucional a la provincia de Castellón en un viaje de fin de curso organizado por la Academia de Oficiales de la Guardia Civil. Y los alumnos visitarán autoridades, poblaciones turísticas y diferentes empresas radicadas en la provincia de Castellón en los próximos días.

Una labor por tierra, mar y aire

“Sois el futuro de nuestra benemérita Guardia Civil. Sois el relevo de una labor que abarca tierra, mar y aire”, ha dicho la alcaldesa. También se ha referido a la labor en cuanto a la protección de la naturaleza “recorriendo los caminos rurales, sendas y rutas de nuestras montañas. Salvaguardando nuestra flora y fauna y sancionando a quienes incumplen la ley en esos entornos que son tan bellos pero que pueden ser tan frágiles. Y ahora que estamos ya comenzando la campaña estival, no podemos olvidar tampoco la gran labor que realiza nuestra Guardia Civil cuando ocurre un incendio forestal protegiendo lo más valioso, la vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas”.

Fotografía de familia en las escaleras nobles del Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

Carrasco ha insistido en que “hoy y cada día, mostramos nuestro respeto, admiración y agradecimiento a los hombres y mujeres que velan cada día por nuestra seguridad, por el cumplimiento de la Ley y por la unidad de España. Desde el Ayuntamiento de Castellón celebramos el poder contar cada día con vuestra dedicación, con ese espíritu de entrega hacia los demás que hace de nuestra ciudad, de nuestra provincia un lugar más seguro, mejor para todos y todas”.

Colaboración interinstitucional

Begoña Carrasco ha hecho hincapié también en que “desde este Ayuntamiento abogamos, como hacemos siempre, por esa colaboración interinstitucional en beneficio de los vecinos y vecinas de Castellón. Reivindicando también las mejores condiciones, lo mejores medios, para los y las guardias civiles, para quienes lo dan ‘Todo por la Patria’. Un trabajo conjunto en el que vamos de la mano con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con administraciones como la Subdelegación del Gobierno”.

“Es también nuestro deseo con actos como éste, abrir cada día más la labor que cada día se desempeñáis al conjunto de la sociedad castellonense. Con esa intención, juntos hemos hecho posible hitos como celebración del Día de la Fiesta Nacional, de la Patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar, sacando este emotivo acto fuera de la Comandancia de la calle Benicarló. Acercando su labor, su día a día y a su gente, que fue arropada por cientos de castellonenses, por su admiración y su cariño”, ha recordado.

Quien visita Castellón, repite

La alcaldesa de Castelló también ha invitado a los presentes a disfrutar de su estancia en Castellón. “Estoy segura de que en Castellón os vais a sentir como en casa y os va a encantar. Por nuestras playas, que son las mejores de España, por nuestra gastronomía, que está entre las mejores del mundo, pero sobre todo por nuestra gente, que es lo mejor que tiene nuestra ciudad. Porque quien visita Castellón, repite”.

65 caballeros y damas alférez

El teniente coronel Jorge López, Jefe de Estudios de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil, ha detallado que el grupo “con 65 alumnos, 51 caballeros alféreces cadetes y 14 damas alféreces cadetes, y 4 alumnos de países como Senegal, Perú, Ecuador y Chile, forma parte de la 74 promoción de la Academia de Oficiales. Este alumnado, compuesto en este momento son 65 alumnos, los que componen el 3º curso de formación, en una formación de cinco años en total para obtener el empleo de Teniente”.

López también ha explicado que “la estancia en la Academia va acompañada con una formación universitaria. Cuando finalicen su cuarto curso obtendrán una titulación de Grado y cuando finalicen el quinto curso obtendrán la titulación de Máster, además de pasar a dirigir estas unidades fundamentalmente en puestos principales o adjuntos de compañía”.

La alcaldesa ha recibido de manos de uno de los cadetes presentes un obsequio como recuerdo de esta recepción, a lo que la primera edila ha correspondido con un regalo en forma de una gaiata en miniatura que ha entregado al teniente coronel Jorge López, Jefe de Estudios de la Academia.