Cambios en los requisitos para optar a una plaza del servicio de asistencia a domicilio en Castelló. La fecha en la que entrarán en vigor

El Ayuntamiento de Castelló ha aprobado unos nuevos requisitos para optar a una plaza del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio (SAD) con el fin de llegar a un mayor número de usuarios (en la actualidad hay 185 beneficiarios) y cuya variación más importante es la supresión de la suma de los ingresos económicos de los hijos que hasta ahora sí que se tenían en cuenta, tanto si vivían en el mismo domicilio que el usuario como si no lo hacía. No obstante, en el que caso de que esos descendientes se vayan a beneficiar del servicio (personas enfermas o que sufran cualquier situación de limitación en la realización de sus actividades básicas de la vida diaria), entonces sí que se sumarían esos ingresos.

"En relación al cambio que se ha hecho con el baremo y que deja de tener en cuenta los ingresos de los hijos, si los hay, para dar o no el servicio de forma que solo se tiene en cuenta la situación de la persona mayor, hay que decir que se ofrecen facilidades para que más personas puedan acceder a este servicio", ha explicado la concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara, quien ha concretado que los nuevos requisitos entrarán en vigor el 5 de julio. Además, y pese a que con carácter general no se va a tener en cuenta la implicación de los hijos, en el caso excepcional de que hubiera alguno en casa que pudiera realizar lo que solicitan atendiendo a su edad, salud o disponibilidad, se pudiera hacer alguna valoración por parte de la comisión técnica y como situación especial.

Un mayor con una cuidadora. / Mediterráneo

Otra de las variaciones radica en el horario. Si hasta ahora el servicio se prolongaba entre las 7.30 y las 21.30 horas, ahora este finalizará a las 22.00 horas, de lunes a sábado en horario ordinario y, en días extraordinarios, en domingo, festivo y fuera de la franja horaria establecida.

Nuevos derechos y obligaciones

El nuevo documento también refleja los derechos y obligaciones de las personas usuarias y se establecen novedades. En cuanto a los derechos, se suma el de ser respetado y con dignidad; acceder, permanecer y cesar en la utilización de los servicios por voluntad propia; la confidencialidad en la recogida y tratamiento de sus datos; recibir orientación sobre los recursos alternativos que sean necesarios; recibir información sobre las modificaciones que pudieran producirse en el régimen del servicio; ser oídos sobre cuantas incidencias relevantes observen en el servicio para formular quejas y sugerencias; hacer evaluación sobre la calidad del SAD; y en el ejercicio de estos derechos podrá verse modificado en situaciones de necesidad por razones organizativas y calendario oficial de festivos.

Clara Adsuara es la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

Sobre las obligaciones, estas tendrán que cumplir las exigencias del servicio; facilitar el ejercicio de las tareas al personal del SAD; respetar las competencias profesionales; comunicar con antelación ausencia temporal del domicilio que impida la prestación del servicio; no exigir tareas no incluidas en el programa; poner en conocimiento de los trabajadores sociales municipales cualquier anomalía de la prestación; facilitar los datos sanitarios relativos a los miembros de la unidad de convivencia; y en el caso de ofrecimiento a modo de préstamo de ayudas técnicas tendrá que aceptar su uso la persona a la que van destinadas.

¿Y la teleasistencia?

Finalmente, Adsuara ha adelantado que desde la concejalía "ya estamos empezando los trámites para cambiar en este mismo sentido, los baremos para acceder a la teleasistencia, que es otro de los servicios que prestamos".