"Caos circulatorio en las playas de Castelló" y necesidad de “un plan de movilidad real” para acceder al litoral

El grupo municipal socialista de Castelló ha denunciado este martes "el grave caos circulatorio vivido este fin de semana en los accesos al Grau y las playas de la ciudad y exige al gobierno de Begoña Carrasco que deje de improvisar y presente de manera urgente un plan de movilidad eficaz para afrontar la temporada estival".

La portavoz socialista, Patricia Puerta, señala que “la combinación de las obras de la avenida Ferrandis Salvador con la celebración del Festival del Viento ha evidenciado la absoluta falta de planificación del gobierno municipal, que es incapaz de garantizar una movilidad mínimamente razonable para vecinos y visitantes”.

Puerta ha señalado que “nadie discute el éxito del festival ni el trabajo realizado por organizadores, participantes, comercios y hostelería, que han contribuido a que miles de personas disfruten de Castelló, pero gobernar no consiste únicamente en hacerse fotos cuando las cosas salen bien, sino también en asumir responsabilidades cuando aparecen problemas evidentes”.

"Importantes retenciones"

Durante todo el fin de semana se registraron importantes retenciones en los principales accesos a la playa. Uno de los puntos más conflictivos fue el tramo comprendido entre la rotonda del Aeroclub y el núcleo urbano del Grau, donde numerosos conductores quedaron atrapados durante más de una hora sin posibilidad de buscar itinerarios alternativos. A ello se sumó el colapso de la carretera del Serradal en su tramo hacia la rotonda de los accesos al puerto.

Desde el PSPV recuerdan que las obras de implantación del TRAM en Ferrandis Salvador ya están afectando a la circulación en una de las principales vías de acceso al litoral. Además, alertan de que el diseño previsto en la zona del hotel Silene, donde el trazado del TRAM abandona su carril reservado para dirigirse hacia la rotonda del Aeroclub, genera serias dudas sobre el impacto que tendrá en el tráfico cuando la infraestructura entre en funcionamiento.

“Lo ocurrido este fin de semana debería servir de advertencia. No se pueden organizar eventos multitudinarios sin ofrecer alternativas de movilidad, aparcamientos disuasorios, refuerzos de transporte público o planes de acceso que eviten convertir la playa en una ratonera para miles de personas”, afirma Patricia Puerta.

La portavoz socialista lamenta que “una vez más, el gobierno de Carrasco llegue tarde a los problemas y obligue a vecinos, trabajadores y visitantes a sufrir largas esperas para recorrer apenas unos kilómetros”, por lo que reclama “una planificación específica para todo el verano que permita compatibilizar las obras en marcha, la actividad turística y la celebración de eventos sin condenar a Castelló a un colapso permanente en sus accesos al litoral”.