El centro de lectura de Hermanos Bou cierra hasta septiembre pero este es el horario de los otros siete

Usuarios de biblioteca han iniciado una recogida de firmas para reivindicar la apertura del centro de lectura de la avenida Hermanos Bou que se encuentra cerrado desde el 1 de junio, a diferencia de los otros siete locales de este tipo que sí que prestan servicio. Según han explicado fuentes municipales al periódico Mediterráneo, estas instalaciones están cerradas "como todos los años por vacaciones de la auxiliar y no volverá a abrir hasta septiembre". "El servicio está dentro de la Escuela para Adultos y va ligado a la apertura de este espacio que, al acabar el curso, cierra", han continuado las mismas fuentes oficiales.

Exterior del edificio donde se encuentra el centro de lectura cerrado en la avenida Hermanos Bou de Castelló. / GABRIEL UTIEL BLANCO

De esta forma, los usuarios de este centro de lectura pueden devolver los libros que hayan cogido prestados en las dependencias culturales del Archivo Municipal, en la calle Gaibiel.

Si bien es cierto que este local no aperturará hasta después del verano, los otros siete centros de lectura distribuidos por toda la ciudad, sí que estarán abierto, con un horario especial, durante la temporada estival, a excepción del de la zona de Salera, que cerrará en agosto.

Las dependencias culturales están ahora cerradas desde junio. / GABRIEL UTIEL BLANCO

En este sentido, durante los meses de junio y septiembre, los espacios del Grau (Joan B. Campos), el de Manuel Azaña y el de Censal, estarán abiertos los lunes y los viernes de 10.00 a 19.00 horas; y los martes y jueves de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 horas. El de la antigua estación y el de San Agustín y San Marcos darán servicio de lunes a jueves de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas y los viernes, de 9.00 a 14.00 horas; y el del Primer Molí, de lunes a jueves de 10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas y los viernes de 9.00 a 14.00 horas.

En julio y agosto, el horario en estos espacios será de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas.

El de Salera, que cerrará en agosto, tendrá un horario de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas y, en julio, de 8.00 a 15.00 horas.