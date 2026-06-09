Todos los detalles del nuevo golpe de efecto contra la violencia de género en Castelló

La Secretaría de Estado de Seguridad y el Ayuntamiento de Castelló han renovado por cuatro años más el convenio para la incorporación del Cuerpo de Policía Local al sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género (VioGén). El documento ha sido suscrito recientemente por la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls.

El objeto del convenio es actualizar y establecer la forma de colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ayuntamiento para la adecuación de los mecanismos técnicos informáticos necesarios para que los miembros del Cuerpo de Policía Local de Castelló que actúen en materia de violencia de género se incorporen al Sistema VioGén del Ministerio del Interior. Se trata de un sistema que se puso en funcionamiento en julio de 2007 en cumplimiento de la L.O. 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y que tiene entre sus objetivos principales la integración de la información policial, judicial y penitenciaria sobre esta materia; el seguimiento y valoración del riesgo para graduar las medidas de protección; y la realización de acciones preventivas. Una firma que prolonga hasta 2030 esta colaboración.

Bajo este convenio, además, la Secretaría de Estado de Seguridad asume, entre otros, el compromiso de promover y facilitar la organización de formaciones en el uso y funcionalidades del sistema VioGén, bajo las directrices y apoyo de la Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno en Castellón. Por su parte, el Ayuntamiento de Castelló se compromete a aplicar los protocolos y procedimientos concretos dispuestos en la L.O 1/2004 y a formar y especializar a todos los miembros de los Cuerpos de Policía Local que intervienen, desde sus respectivos ámbitos de actuación, en las situaciones de violencia de género, entre otros compromisos que fija el convenio.

Carrasco ha explicado que “este conocido como 'Protocolo Cero' salva vidas al proteger sin necesidad de interponer una denuncia previa y estas mujeres son atendidas igual por los Servicios Municipales. Son atendidas por el Servicio de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Castellón, por psicólogas y también por la Policía Local. Y si se valora que existe un riesgo objetivo para la vida de la víctima, se le asigna protección”.

La primera edila ha resaltado que “no podemos permitir que las mujeres tengan dudas a la hora de pedir ayuda ante casos de violencia por falta de pruebas o denuncias iniciales. Contra el miedo, contamos con herramientas tan eficaces como este protocolo".

Un problema de Estado

Begoña Carrasco ha subrayado la necesidad de entender esta lacra desde una perspectiva global. "La violencia de género es un problema de Estado. Como tal, debe ser abordado de forma unánime con herramientas institucionales blindadas y mediante una colaboración interinstitucional entre el Ayuntamiento, la Subdelegación del Gobierno, además de con el trabajo coordinado de la Policía Local de Castellón y la Policía Nacional”. “Porque juntos sumamos esfuerzos y capacidades y somos más fuertes ante esta lacra social", ha manifestado la primera edila.

Asimismo, la alcaldesa ha hecho especial hincapié en que la erradicación de estas conductas no solo depende de la respuesta policial, sino de la prevención en la raíz del problema. "La educación en valores, sobre todo en las edades más tempranas, es la base fundamental para combatir la violencia y construir una sociedad plenamente igualitaria".

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha destacado la importancia de renovar este compromiso dada la “gravedad y persistencia” de la violencia de género. “A través de acuerdos como este, renovamos nuestro compromiso con el refuerzo de la coordinación y por impulsar acciones para la prevención de la violencia machista y la protección de las mujeres víctimas de la violencia machista”, ha indicado. García Valls apunta a la “necesidad de seguir actuando de manera coordinada entre la Administración General del Estado, las Entidades Locales y la sociedad en general para prevenir y evitar nuevas agresiones machistas”.

El convenio para la incorporación del Cuerpo de Policía Local al sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género (VioGén) fue suscrito por primera vez por parte del Ayuntamiento de Castelló en noviembre de 2011, renovado en enero de 2021 y ahora en el 2026.

Begoña Carrasco ha hecho hincapié finalmente en “la intensa labor que el consistorio realiza a diario a través del Servicio de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Castellón, que ofrece de forma continua actividades, campañas de sensibilización escolar y todo tipo de recursos de apoyo integral dirigidos a las mujeres y menores del municipio, incluyendo servicios de orientación laboral o atención y apoyo psicológico a las víctimas”.